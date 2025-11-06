Σφοδρά αεροπορικά πλήγματα εξαπέλυσε το Ισραήλ στον νότιο Λίβανο την Πέμπτη αφού εξέδωσε εντολές εκκένωσης για μια σειρά από τοποθεσίες, αναφέροντας ότι η Χεζμπολάχ του Λιβάνου προσπαθούσε να αναπτύξει ξανά τις στρατιωτικές της δυνατότητες στην περιοχή.

Οι εντολές και τα τα πλήγματα έλαβαν χώρα παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που είχε επιτευχθεί ένα χρόνο πριν και είχε σκοπό να δώσει τέλος σε πάνω από ένα έτος συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ, και μετά από μήνες προσπαθειών από τον στρατό του Λιβάνου για την εκκαθάριση των θέσεων της Χεζμπολάχ στον νότο.

Advertisement

Advertisement

Δίνοντας προκαταρκτικό απολογισμό, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου είπε ότι είχε τραυματιστεί ένα άτομο στους βομβαρδισμούς το απόγευμα, αφού ένα άλλο σκοτώθηκε στα πλήγματα νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Ο Αβιχάι Αντράε, εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, εξέδωσε τρεις ταυτόχρονες εντολές εκκένωσης στο Χ στις 3 μμ (τοπική ώρα) την Πέμπτη, με χάρτες να δείχνουν κτίρια στα χωριά Άιτα αλ Τζαμπάλ, Αλ Ταγίμπα και Ταΐρ Ντέμπα. Άλλες δύο ακολούθησαν για άλλες πόλεις στον νότο. Οι τοποθεσίες αυτές βρίσκονταν από 4 χλμ μακριά από τα σύνορα του Ισραήλ μέχρι 24 χλμ βόρειά τους. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να μείνουν σε απόσταση 500 μέτρων από τις τοποθεσίες που υποδείχθηκαν. Η πολιτική άμυνα του Λιβάνου κάλεσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου. Τα αεροπορικά πλήγματα άρχισαν περίπου μία ώρα μετά.

Η ανησυχία για ενδεχόμενη επανέναρξη γενικευμένων ισραηλινών βομβαρδισμών αυξάνεται στον Λίβανο, ειδικά μετά τις προειδοποιήσεις από την ισραηλινή ηγεσία πως θα αναλάβει δράση κατά της Χεζμπολάχ αν ο Λίβανος δεν εντείνει τις προσπάθειες για τον αφοπλισμό της.

Ο Σος Μπεντροσιάν, εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, δήλωσε σε δημοσιογράφους πως το Ισραήλ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα σύνορά του και ότι δεν θα επιτρέψει στη Χεζμπολάχ να επανεξοπλιστεί ή να ανακτήσει τη στρατιωτική ισχύ που έχασε στον πόλεμο του 2023-2024. Η Χεζμπολάχ είπε την Πέμπτη πως τηρεί την κατάπαυση πυρός μα διατηρεί «νόμιμο δικαίωμα» να αντισταθεί στο Ισραήλ.

Με πληροφορίες από Reuters