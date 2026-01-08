Ισχυρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει την Κωνσταντινούπολη, προκαλώντας σοβαρές αναταράξεις στις μετακινήσεις και στην καθημερινή ζωή των κατοίκων.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι άνεμοι έφτασαν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, αγγίζοντας τα 11 μποφόρ – ένταση που πλησιάζει αυτήν ενός τυφώνα. Οι Αρχές κάνουν λόγο για ένα από τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα που έχει βιώσει η πόλη τα τελευταία χρόνια.

Strong windstorm hit Istanbul, Turkey 🇹🇷 (08.01.2026) pic.twitter.com/kyEL7di1ZW — Disaster News (@Top_Disaster) January 8, 2026

Όπως ανακοίνωσε το Κέντρο Συντονισμού Καταστροφών του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης (AKOM), οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι επηρέασαν ολόκληρη τη μητροπολιτική περιοχή.

Η θερμοκρασία, που νωρίτερα κυμαινόταν γύρω στους 17–18 βαθμούς Κελσίου, αναμένεται να σημειώσει απότομη πτώση έως και 10 βαθμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας, δημιουργώντας ακόμα πιο αντίξοες συνθήκες.

A plane descending to land was forced to abort its approach due to a severe storm about one hour ago.



📍Sabiha Gökçen Airport, Istanbul, Turkey. pic.twitter.com/be30JFAGEe — Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 8, 2026

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές. Τα αεροσκάφη αντιμετώπισαν δυσκολίες κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοκτσέν, ενώ αποφασίστηκε η πλήρης αναστολή των ακτοπλοϊκών δρομολογίων και η διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Δαρδανέλλια.

This afternoon, strong lodos winds battered the area, rocking boats violently and creating rough, stormy conditions.



📍Tuzla, Istanbul, Türkiye. pic.twitter.com/sZ3KalbBUn — Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 8, 2026

Σε πολλές περιοχές της πόλης, οι ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν και ανέτρεψαν δέντρα, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα και αναγκάζοντας τις Αρχές να κλείσουν δρόμους για λόγους ασφαλείας.

Στην περιοχή Μπαχτσελεβλέρ, ένα άτομο τραυματίστηκε όταν εγκλωβίστηκε κάτω από πεσμένο δέντρο. Σε ορισμένα σημεία, οι ριπές του ανέμου ξεπέρασαν τα 70 χιλιόμετρα την ώρα, αυξάνοντας τον κίνδυνο για κατοίκους και οδηγούς.

Severe storms in Türkiye are toppling trucks on highways. pic.twitter.com/879z1PHNU7 — Daily Turkic (@DailyTurkic) January 8, 2026

Οι τοπικές Αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή και συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις έως ότου εξασθενήσουν τα καιρικά φαινόμενα. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρή, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν ολόκληρη τη μητροπολιτική περιοχή και να θυμίζουν τις πιο έντονες κακοκαιρίες των τελευταίων ετών.

