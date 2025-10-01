Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εκανε shutdown σε μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της, καθώς οι βαθιές κομματικές διαιρέσεις εμπόδισαν το Κογκρέσο και τον Λευκό Οίκο να καταλήξουν σε συμφωνία επί της κυβερντικής χρηματοδότησης, πυροδοτώντας μίαδιαδικασία που θα μπορούσε να αποδειχθεί εξαντλητική και να οδηγήσει στην απώλεια χιλιάδων ομοσπονδιακών θέσεων εργασίας.

Δεν υπήρχε σαφής τρόπος εξόδου από το αδιέξοδο, ενώ οι υπηρεσίες προειδοποίησαν ότι το 15ο shutdown της κυβέρνησης από το 1981 θα εμπόδιζε την δημοσίευση μιας στενά παρακολουθούμενης έκθεσης για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου, θα οδηγούσε σε επιβράδυνση των αεροπορικών ταξιδιών, θα ανέστειλε την επιστημονική έρευνα, θα παρακρατούσε μισθούς από τα αμερικανικά στρατεύματα και θα οδηγούσε στην μη καταβολή μισθών 750.000 ομοσπονδιακών εργαζομένων ενώ το ημερίσιο κόστος θα έφτανε τα 400 εκατ. δολάρια.

Ο Τραμπ, του οποίου η εκστρατεία για τη ριζική αναμόρφωση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης βρίσκεται ήδη σε καλό δρόμο προχωρώντας την απόλυση περίπου 300.000 εργαζομένων μέχρι τον Δεκέμβριο, προειδοποίησε τους Δημοκρατικούς του Κογκρέσου ότι ένα shutdown θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για «μη αναστρέψιμες» ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της περικοπής περισσότερων θέσεων εργασίας και προγραμμάτων.

To shutdown κλείσιμο ξεκίνησε λίγες ώρες αφότου η Γερουσία απέρριψε ένα βραχυπρόθεσμο μέτρο δαπανών που θα είχε διατηρήσει τις κυβερνητικές λειτουργίες σε λειτουργία έως τις 21 Νοεμβρίου.

Οι Δημοκρατικοί αντιτάχθηκαν στη νομοθεσία λόγω της άρνησης των Ρεπουμπλικανών να επισυνάψουν παράταση των παροχών υγείας για εκατομμύρια Αμερικανούς που πρόκειται να λήξουν στο τέλος του έτους.

Οι Ρεπουμπλικάνοι λένε ότι το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά.

Το ζήτημα στο μέτωπο της χρηματοδότησης της κυβέρνησης είναι 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια για τις λειτουργίες των οργανισμών, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τέταρτο του συνολικού προϋπολογισμού της κυβέρνησης ύψους 7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Μεγάλο μέρος του υπολοίπου πηγαίνει σε προγράμματα υγείας και συνταξιοδότησης και σε πληρωμές τόκων για το αυξανόμενο χρέος των 37,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ανεξάρτητοι αναλυτές προειδοποιούν ότι αυτό το shutdown θα μπορούσε να διαρκέσει περισσότερο από εκείνα που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό του παρελθόντος, με τον Τραμπ και τους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου να απειλούν να τιμωρήσουν τους Δημοκρατικούς με περικοπές σε κυβερνητικά προγράμματα και στην ομοσπονδιακή μισθοδοσία.

Ο Ράσελ Βόουτ, διευθυντής προϋπολογισμού του Τραμπ, ο οποίος έχει ζητήσει «λιγότερες διακομματικές» πιστώσεις, απείλησε με μόνιμες απολύσεις την περασμένη εβδομάδα σε περίπτωση shutdown.