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Επίθεση σε ινδουϊστικό χώρο λατρείας φέρεται να σχεδίαζε 19χρονος ελληνικής καταγωγής που συνελήφθη στο Σικάγο, έχοντας μάλιστα ετοιμάσει μανιφέστο όπου εξέφραζε ακροδεξιές αντιλήψεις περί ανωτερότητας των λευκών.

Πρόκειται για τον Αλέξανδρο Παποράκη από το Παλατάιν, ο οποίος συνελήφθη την Κυριακή μετά από καταγγελία ατόμου που έλαβε ανησυχητικά μηνύματα μέσω ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, όπως ανέφερε η αστυνομία του Παλατάιν. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του βρέθηκε ένα τυφέκιο, γεμιστήρες και εκατοντάδες σφαίρες.

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19-year-old Alexandros Paporakis, of Palatine, was arrested Sunday after police said he allegedly planned a mass shooting targeting a suburban Hindu place of worship. More details: https://t.co/C0K47XoFUI https://t.co/mA9XyLfm1e — WGN TV News (@WGNNews) October 14, 2026

«Μεταξύ των αντικειμένων που εντοπίστηκαν ήταν ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο και ένα patch με εικόνες που σχετίζονταν με εξτρεμισμό περί ανωτερότητας των λευκών» πρόσθεσε η αστυνομία.

Ντετέκτιβ εξέτασαν τις ηλεκτρονικές του επικοινωνίες και ένα έγγραφο που αποδίδεται στον Παποράκη: «Why I fought: ΑΚΑ (Aurora Shooter’s Manifesto)», όπου εκφράζονταν εξτρεμιστικές αντιλήψεις και απόψεις περί ανωτερότητας των λευκών, καθώς και αναφορές σε βίαες πράξεις κατά ατόμων με καταγωγή από τη νότια Ασία (ειδικά ινδικής καταγωγής).

19-year-old white supremacist, Alexandros Paporakis, of Palatine, Illinois (US) was arrested after police said he allegedly planned a mass shooting targeting a suburban Hindu place of worship. Police recovered a rifle, loaded magazines and body armor. https://t.co/hdzbjPBnHF — Mohammed Zubair (@zoo_bear) October 15, 2026

Θεωρείται πως ο Παποράκης ετοίμαζε επίθεση την Κυριακή 11 Οκτωβρίου με στόχο έναν χώρο λατρείας ινδουϊστών στην Ωρόρα, περίπου 65 χλμ νοτιοδυτικά του Παλατάιν.

«Ωστόσο η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν έχει επιβεβαιωθεί και παραμένει υπό διερεύνηση» διευκρίνισε η αστυνομία, προσθέτοντας πως το FBI βοηθούσε στις έρευνες.

Ο 19χρονος αντιμέτωπος με κατηγορίες για «τρομοκρατική απειλή» και παράνομη κατοχή όπλου.

Με πληροφορίες από Reuters