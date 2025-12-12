Με απόλυτη σαφήνεια και για ακόμα μία φορά η Σίντνεϊ Σουίνι κλήθηκε να απαντήσει στις φήμες περί αυξητικής στήθους με τη συμμετοχή μάλιστα κι ενός ανιχνευτή ψεύδους.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης για το Vanity Fair, η συμπρωταγωνίστριά της στο «Housemaid», Αμάντα Σέιφριντ, τη ρώτησε: «Υπάρχει μια ερώτηση που απασχολεί τον κόσμο τελευταία και πρέπει να τη θέσω: είναι αληθινό το στήθος σου;».

Advertisement

Advertisement

«Ναι. Δεν έχω κάνει καμία επέμβαση πουθενά», απάντησε γελώντας η Σουίνι με τον ανιχνευτή να επιβεβαιώνει ότι η ηθοποιός απάντησω ειλικρινώς.

Η Σέιφριντ στη συνέχεια αστειεύτηκε ρωτώντας: «Μπορώ να τα αγγίξω;».

Η Σουίνι, με μια απλότητα, της απάντησε «Βεβαίως».

Ήταν η δεύτερη φορά μέσα στην ίδια εβδομάδα που η ηθοποιός απαντούσε σε φήμες περί πλαστικών επεμβάσεων, καθώς είχε προηγηθεί συνέντευξή της στο Allure όπου τις κατέρριψε όλες.

«Δεν έχω κάνει ποτέ κάποια επέμβαση… Φοβάμαι τόσο πολύ τις βελόνες, δεν έχεις ιδέα».

Η Σουίνι επιβεβαίωσε επίσης ότι δεν έχει κανένα τατουάζ.