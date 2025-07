Η νότια Ισπανία ταρακουνήθηκε από σεισμό μεγέθους 5,5 βαθμών Ρίχτερ ελάχιστες ώρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν τη χώρα.

Ο σεισμός έπληξε τη νότια Ισπανία και έγινε αισθητός στα δημοφιλή τουριστικά θέρετρα Κόστα ντελ Σολ και Αλικάντε, γύρω στις 7 το πρωί της Δευτέρας.

Στην Αλμερία, η οροφή ενός αεροδρομίου κατέρρευσε μετά τον σεισμό που ταρακούνησε πάνω από 50 πόλεις, ενώ ένας εκθεσιακός χώρος αυτοκινήτων υπέστη επίσης ζημιές από τις δονήσεις.

Ένας εργαζόμενος του αεροδρομίου δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης: ”Ακούσαμε κάποιους θορύβους τον έναν μετά τον άλλο και στη συνέχεια ένα δυνατό κρότο και είδαμε ένα μεγάλο σύννεφο σκόνης.

″Μας τρόμαξε πολύ. Υπήρχαν εργαζόμενοι του αεροδρομίου που έπιναν τον πρώτο καφέ της ημέρας, αλλά ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε”.

Η ισπανική εφημερίδα El País ανέφερε ότι η Γρανάδα, η Μάλαγα και η Χάεν, μαζί με τη Μούρθια, το Αλικάντε και το Αλμπαθέτε στα ανατολικά, ήταν μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο.

Στο Huercal de Almeria, ένας εκθεσιακός χώρος της Toyota υπέστη ζημιές. Μια εικόνα έδειχνε το ταβάνι να έχει καταρρεύσει, καθώς είχε αποκολληθεί με ταινία.

