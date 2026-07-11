Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στην Παμπλόνα κατά τη διάρκεια της παραδοσιακής ταυροδρομίας, όταν ένας ταύρος επιτέθηκε σε δρομέα τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο πρόσωπο.

Συνολικά δώδεκα άτομα χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα λόγω τραυματισμών που προκλήθηκαν από πτώσεις και τον συνωστισμό κατά τη διάρκεια της χαοτικής διαδρομής.

Οι έξι ταύροι διένυσαν τη διαδρομή των 875 μέτρων προς την αρένα σε περίπου δυόμισι λεπτά, προκαλώντας τον πανικό στους συμμετέχοντες δρομείς.

Το φεστιβάλ Σαν Φερμίν προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες ετησίως, ωστόσο παραμένει ένα αμφιλεγόμενο έθιμο λόγω των κινδύνων και των αντιδράσεων από φιλοζωικές οργανώσεις.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στην Παμπλόνα της Ισπανίας κατά τη διάρκεια της παραδοσιακής ταυροδρομίας του φεστιβάλ Σαν Φερμίν, όταν ένας ταύρος επιτέθηκε σε δρομέα και τον τραυμάτισε σοβαρά στο πρόσωπο. Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά σε χιλιάδες θεατές, ενώ ακόμη 12 άτομα χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα μετά τη χαοτική διαδρομή.

Οι έξι ταύροι διένυσαν τη διαδρομή των 875 μέτρων από τον στάβλο έως την αρένα μέσα σε περίπου δυόμισι λεπτά, ωστόσο κατά τη διάρκεια της ταυροδρομίας επικράτησε πανικός, καθώς αρκετοί συμμετέχοντες έχασαν την ισορροπία τους και έπεσαν στο οδόστρωμα.

Advertisement

Advertisement

One runner was gored in the face and 12 others were injured during Saturday's chaotic bull run at Spain's San Fermin festival in Pamplona. Six bulls charged through packed streets, knocking runners to the ground as the annual eight-day festival continued pic.twitter.com/y3eKAAhFHU — TRT World (@trtworld) July 11, 2026

Σύμφωνα με τις υγειονομικές Αρχές της Ναβάρα, ένας δρομέας υπέστη σοβαρό τραύμα στο πρόσωπο από κέρατο ταύρου, ενώ άλλοι 12 άνθρωποι μεταφέρθηκαν για ιατρική περίθαλψη με τραυματισμούς που προκλήθηκαν κυρίως από πτώσεις και τον συνωστισμό.

Πηγή: Reuters

Πηγή: Reuters

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, ένας μαύρος ταύρος αποσπάστηκε από την υπόλοιπη αγέλη στα πρώτα μέτρα της διαδρομής και κινήθηκε προς ομάδα δρομέων, χτυπώντας έναν άνδρα στο πρόσωπο. Οι ισπανικές Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τις συνθήκες του περιστατικού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν επιβεβαιώσει αν πρόκειται για τον ίδιο τραυματία που νοσηλεύεται με σοβαρό τραύμα.

Runner gored in the face and 12 others injured at Spanish bull-running festival



Read more 🔗 https://t.co/GPNKtjsqyU — Sky News (@SkyNews) July 11, 2026

Ένα έθιμο που συνεχίζει να διχάζει

Το φεστιβάλ Σαν Φερμίν αποτελεί μία από τις πιο γνωστές παραδόσεις της Ισπανίας και προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Η διεθνής του αναγνώριση ενισχύθηκε σημαντικά μετά την κυκλοφορία του μυθιστορήματος «Ο Ήλιος Ανατέλλει Ξανά» του Έρνεστ Χέμινγουεϊ, το οποίο έκανε γνωστή την ταυροδρομία της Παμπλόνα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παρά τη μεγάλη δημοτικότητά του, το φεστιβάλ παραμένει ιδιαίτερα επικίνδυνο. Αν και ο τελευταίος θανάσιμος τραυματισμός καταγράφηκε το 2009, κάθε χρόνο σημειώνονται δεκάδες τραυματισμοί από κέρατα ταύρων, πτώσεις και ποδοπατήματα, καθώς έμπειροι δρομείς και τουρίστες συμμετέχουν μαζί στην απαιτητική διαδρομή.

Advertisement

Un corredor se queda atrapado entre el cabestro y el toro, pero logra salir y mantenerse en la carrera.#Encierro5RTVE https://t.co/Q3UOSWnQLh pic.twitter.com/GtNGFMgOfu — RTVE (@rtve) July 11, 2026

Οι συμμετέχοντες ακολουθούν την παραδοσιακή ενδυμασία του φεστιβάλ, φορώντας λευκά ρούχα με κόκκινο μαντήλι και κόκκινη ζώνη, ενώ οι εκδηλώσεις κορυφώνονται καθημερινά με τις ταυρομαχίες στην αρένα.

Την ίδια στιγμή, η διοργάνωση εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις από φιλοζωικές οργανώσεις, οι οποίες υποστηρίζουν ότι τόσο η ταυροδρομία όσο και οι ταυρομαχίες συνεπάγονται κακοποίηση των ζώων και ζητούν την κατάργηση του εθίμου. Το Σαν Φερμίν εξακολουθεί έτσι να αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή, αλλά και πιο αμφιλεγόμενα φεστιβάλ στον κόσμο.

Advertisement