Σε ισόβια καταδικάστηκε ένας 41χρονος στη Σκωτία για τη δολοφονία της 24χρονης συντρόφου του τον Φεβρουάριο.

Ο Άρεν Πίρσον μαχαίρωσε περισσότερες από 26 φορές την Κλερ Λεβέκ στον λαιμό και το στήθος μέσα σε ένα τζακούζι. Αν και αρχικά είχε παραδεχθεί το έγκλημα, στο δικαστήριο αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και υποστήριξε ότι η σύντροφός του αυτοτραυματίστηκε ωστόσο το Ανώτατο Δικαστήριο του Εδιμβούργο τον έκρινε ένοχο με τον δικαστή να κάνει λόγο για «άγρια σφαγή».

Η αστυνομία περιέγραψε τη σχέση του ζευγαριού που είχε μετακομίσει από τον Καναδά στη Σκωτία το 2023 ως βίαιη και ελεγκτική και υποστήριξε ότι ο δράστης κακοποίησε και εξευτέλισε το θύμα πριν το σκοτώσει.

«Μόλις σκότωσα την κοπέλα μου στο τζακούζι»

Μετά το έγκλημα, η μητέρα του δράστη ήταν εκείνη που κάλεσε την αστυνομία λέγοντας ότι ο γιος της μπήκε στην κουζίνα και πήρε ένα μαχαίρι και ότι στη συνέχεια βρήκε τη Λεβέκ στο τζακούζι με το νερό να έχει γίνει κόκκινο από το αίμα. Υποστήριξε επίσης ότι ο γιος της έμοιαζε με «ζόμπι» μετά την επίθεση.

Κατά τη διάρκεια της κλήσης ο Πίρσον ομολόγησε το έγκλημα. «Το όνομά μου είναι Άρεν Πίρσον. Μόλις σκότωσα την κοπέλα μου στο τζακούζι στο γκαράζ στο Ρίνγκβιλ. Τη μαχαίρωσα περίπου 40 φορές, στην καρδιά, το στήθος, το πρόσωπο, τον λαιμό και την πλάτη. Μόλις σκότωσα την ηλίθια κοπέλα μου. Σίγουρα τη σκότωσα. Για να βεβαιωθώ την έπνιξα αφού τη μαχαίρωσα και την χτύπησα μέχρι θανάτου», είπε.

Στη συνέχεια παραδέχθηκε το έγκλημα και ενώπιον μίας γιατρού η οποία υποστήριξε στο δικαστήριο ότι ο 41χρονος της είπε για το θύμα «προσπαθώ να την ξεφορτωθώ εδώ και καιρό».

