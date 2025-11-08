Δίχως το άγχος να μείνουν χωρίς απασχόληση θα πρέπει να ζουν ορισμένοι επαγγελματίες οι οποίοι θα «τρέξουν» τον μετασχηματισμό των αυτοκινήτων.

﻿Τεράστιες είναι οι αλλαγές που συντελούνται τα τελευταία χρόνια στα αυτοκίνητα, τα οποία συν τω χρόνω μετατρέπονται σε smartphones με ρόδες, μη θυμίζοντας σε τίποτα αυτά προηγούμενων δεκαετιών.

Πλέον τα τετράτροχα προϊόντα μπορούν να υποβληθούν σε απομακρυσμένες αναβαθμίσεις (over-the-air), για τη διόρθωση δυσλειτουργιών ή τον εξοπλισμό τους με νέες δυνατότητες, την ίδια ώρα που ο όρος «αυτόνομη οδήγηση» αποκτάει ολοένα και πιο δεσπόζουσα παρουσία στα «αυτοκινητικά λεξικά», επιτρέποντας στα οχήματα να λαμβάνουν αποφάσεις, δίχως ανθρώπινη παρέμβαση.

Επιπλέον, τα συστήματα πολυμέσων (infotainment systems) γίνονται ολοένα και πιο «έξυπνα», έχοντας την ικανότητα να κατανοούν τις προτιμήσεις του εκάστοτε οδηγού και να του προσφέρουν εξατομικευμένο περιεχόμενο (βλ. μουσική), βελτιώνοντας τη συνολική του εμπειρία πίσω από το τιμόνι.

Αδιαμφισβήτητα, η τεχνολογική εξέλιξη των αυτοκινήτων τα τελευταία χρόνια είναι εντυπωσιακή -όσο και αν απογοητεύει τους παραδοσιακούς petrolheads. Για να γίνουν ωστόσο τα οχήματα «έξυπνα» απαιτούνται μεγάλου ύψους επενδύσεις, όπως και εξειδικευμένο προσωπικό, δηλαδή μηχανικοί λογισμικού (software engineers).

Μία από τις αυτοκινητοβιομηχανίες που έχουν αναγνωρίσει τον σημαίνοντα ρόλο των εν λόγω εργαζομένων στο νέο κεφάλαιο της αυτοκίνησης, αλλά και την προσήκουσα ανάγκη να ενταχθούν αυτοί στη μεγάλη οικογένεια της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι η Stellantis, η οποία έχει κάτω από την «ομπρέλα» της κορυφαία αυτοκινητικά brands, συμπεριλαμβανομένων των Peugeot, Opel, Citroen, Alfa Romeo και Fiat.

Σύμφωνα με τον Yves Bonnefont, Chief Software Officer στη Stellantis, η εταιρεία βρίσκεται σε «πυρετό» προσλήψεων, απασχολώντας τον Μάιο του 2024 3.500 μηχανικούς λογισμικού έναντι 165 τον Μάρτιο του 2023. Αυτοί είναι διασκορπισμένοι σε διάφορες περιοχές του κόσμου, όπως στις Η.Π.Α., τη Βραζιλία, την Ινδία, το Μαρόκο και τη Γαλλία.

Για ποιο λόγο, όμως, ένας μηχανικός λογισμικού να αναζητήσει την επαγγελματική του στέγη στον κόσμο των τεσσάρων τροχών; Σύμφωνα με τον Bonnefont, ο λόγος έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη πρόκληση για έναν software engineer, ενώ έδωσε το παράδειγμα της Amazon.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη τεχνολογία που χρησιμοποιείται καθημερινά από εκατομμύρια ανθρώπους δημιουργήθηκε πριν από 20 χρόνια. Και μολονότι η Amazon τη βελτιώνει καθημερινά, οι βασικές δομές της είναι ίδιες.

«Στην αυτοκινητοβιομηχανία τα πάντα ανατρέπονται. (σ.σ. η τεχνολογία) μεγαλώνει και υπάρχει ενθουσιασμός», αναφέρει χαρακτηριστικά ο επικεφαλής λογισμικού της Stellantis, διαμηνύοντας στους μηχανικούς λογισμικού που θέλουν να φτιάξουν κάτι -σχεδόν- από την αρχή ότι ο κλάδος αυτοκινητοβιομηχανίας είναι ιδανικός για αυτούς.

Η πρόσληψη προγραμματιστών αναμένεται να έχει καθοριστική συμβολή και στην επίτευξη του στόχου της Stellantis για έσοδα ύψους 21,6 δισ. δολαρίων μέχρι το 2030 από την επιχείρησή της που ασχολείται με το λογισμικό, αντιπροσωπεύοντας το 7% του συνολικού στόχου εσόδων της για το συγκεκριμένο έτος.

Πρόκειται για ένα βασιζόμενο στο software επιχειρηματικό μοντέλο που επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στις συνδρομές. Η Stellantis αναφέρει ότι έχει περίπου 5 εκ. συνδρομές, με τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων να πληρώνουν για επιπλέον λειτουργίες όπως είναι η παρακολούθηση κλεμμένων οχημάτων, ο φωνητικός βοηθός (voice-assistant) που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, ή οι υπηρεσίες πλοήγησης που βοηθούν στον προγραμματισμό ταξιδιών με ηλεκτρικό όχημα.