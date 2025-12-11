Ενα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε χθες (10/12) στην Καισάρεια της Τουρκίας όταν ένας απόστρατος αρχιλοχίας δολοφόνησε τη σύζυγο του διαχειριστή της πολυκατοικίας, αφού η σύζυγός του, με την οποία σκόπευαν να πάρουν διαζύγιο, δεν του άνοιξε την πόρτα.

Ο δράστης πήγε στο σπίτι της πρώην συζύγου του, αλλά όταν κανείς δεν του άνοιξε βγήκε από το κτίριο όπου και συνάντησε την 36χρονη σύζυγο του διαχειριστή της πολυκατοικίας. Τη μαχαίρωσε πολλές φορές μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα. Στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει.

Kayseri'de emekli başçavuş, boşanma aşamasında olduğu eşinin evine gelerek, eşi kapıyı açmayınca bina görevlisinin karısını öldürdü.



• Aylar önce yine eşinin kapısına geldiği görüntüler ortaya çıkan şahıs tutuklandı.

• Şahsın KKTC'de eşini tehdit ettiği için 4 ay,… pic.twitter.com/eB0qYShOBM — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) December 10, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε εμφανιστεί και παλαιότερα σε πλάνα να πηγαίνει ξανά στην πόρτα της συζύγου του. Επιπλέον, στο παρελθόν είχε εκτίσει 4 μήνες φυλάκιση στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου για απειλές κατά της γυναίκας του και 2 μήνες για τον ξυλοδαρμό της πεθεράς του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της στο νοσοκομείο. Ο απόστρατος εντοπίστηκε λίγο αργότερα από την αστυνομία, συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşinin evine giden emekli başçavuş, kapıyı açamayınca sinirlenip apartmanda karşılaştığı başka bir kadını bıçaklayarak öldürdü. pic.twitter.com/86QgtQLv8Q — ENSONHABER (@ensonhaber) December 9, 2025

Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στον χώρο του συμβάντος, ενώ για το περιστατικό έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα, με στόχο να διαλευκανθούν όλες οι συνθήκες της τραγωδίας.

(Με πληροφορίες από haberler.com)