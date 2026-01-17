Σοκ έχει προκαλέσει στην Τουρκία η εν ψυχρώ δολοφονία ενός 17χρονου σε γειτονιά της Κωνσταντινούπολης με δράστη έναν 15χρονο.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας έξω από καφετέρια, λίγα δευτερόλεπτα αφού ξέσπασε ο καβγάς ανάμεσα σε δύο παρέες, ο 17χρονος Άτλας Καγκλαγιάν δέχθηκε ένα χτύπημα από μαχαίρι με αποτέλεσμα να πέσει αιμόφυρτος στο έδαφος.
Σύμφωνα με τον 15χρονο δράστη, ο 17χρονος του είπε «τι με κοιτάς;» και κινήθηκε προς το μέρος του. «Όταν έκανε την κίνηση αυτή, έβγαλα το μαχαίρι που είχα μαζί μου και τον χτύπησα. Τον μαχαίρωσα μια φορά στο στομάχι» περιέγραψε ο ανήλικος στους αστυνομικούς.
Σύμφωνα με τον ίδιο, το 17χρονο θύμα «μου ήταν παντελώς άγνωστο, δεν τον είχα ξαναδεί ποτέ».
Οι γιατροί δεν κατάφεραν να σώσουν τον 17χρονο κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Η μητέρα του, η οποία ειδοποιήθηκε από τον δίδυμο αδερφό του θύματος για το περιστατικό, δηλώνει «Θέλω δικαιοσύνη για τον Άτλας μου. Δεν είναι απλοί 15χρονοι, είναι 15χρονοι εγκληματίες».