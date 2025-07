Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν την Κυριακή (4/5) στο Βέλγιο, λίγες ώρες πριν από τον τελικό κυπέλλου στο ποδόσφαιρο, ανάμεσα σε Άντερλεχτ και Κλαμπ Μπριζ.

Η ατμόσφαιρα στις Βρυξέλλες ήταν τεταμένη ήδη από το βράδυ του Σαββάτου (3/5), όταν οι οπαδοί της Άντερλεχτ είχαν βγει στους δρόμους και έψαχναν να βρουν εκείνους της Μπριζ.

04.05.2025🇧🇪Club Bruggy – Anderlecht, Anderlecht attack 1312, click here for more: https://t.co/FFfbd5dYSg pic.twitter.com/8yfWu3BvGf

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, διακρίνεται ένας φίλος της Μπριζ να είναι πεσμένος στο έδαφος και να δέχεται χτυπήματα στο σώμα και στο κεφάλι από χούλιγκανς της βελγικής ομάδας.

04.05.2025🇧🇪Club Bruggy – Anderlecht, Arabs migrants with tools attacked Brugges, click here for more: https://t.co/FFfbd5dYSg pic.twitter.com/FdsrV9HdAf