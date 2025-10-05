Βαθιά κάτω από τα Βραχώδη Όρη του Κολοράντο βρίσκεται ένα άκρως απόρρητο καταφύγιο, σχεδιασμένο για να διασφαλίσει την επιβίωση των στρατιωτικών και πολιτικών ηγετών των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση που ένας αδιανόητος πυρηνικός πόλεμος γίνει πραγματικότητα.

Το Συγκρότημα του Βουνού Τσεγιέν (Cheyenne Mountain Complex), ένας χώρος ο οποίος προκαλούσε τρόμο κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, αποτελει μια τεράστια υπόγεια πόλη σκαμμένη μέσα σε περίπου 700.000 τόνους γρανίτη, σχεδιασμένη για να αντέξει άμεσες πυρηνικές επιθέσεις. Για δεκαετίες, παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα ώστε να συντονίσει την άμυνα των ΗΠΑ όταν χρειαστεί.

Advertisement

Advertisement

Όχι ένα οποιοδήποτε καταφύγιο, αλλά μία κανονική υπόγεια πόλη

Η τελευταία φορά που επετράπη σε δημοσιογράφους να εισέλθουν ήταν το 2018, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν ακόμη στον Λευκό Οίκο. Σήμερα, εν μέσω αυξανόμενων διεθνών εντάσεων και συνεχών πολεμικών συρράξεων, ο στρατός των ΗΠΑ άνοιξε ξανά τις ανθεκτικές στις εκρήξεις πόρτες του συγκροτήματος.

Πίσω από ατσάλινες πόρτες πάχους ενός μέτρου και πολλαπλά σημεία ασφαλείας, οι δημοσιογράφοι ξεναγήθηκαν στο κέντρο διοίκησης, το οποίο, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους, μπορεί να αντέξει πυρηνική έκρηξη χίλιες φορές ισχυρότερη από εκείνη της Χιροσίμα, ακόμη κι αν σημειωθεί σε απόσταση μόλις 1,5 χιλιομέτρου.

Το συγκρότημα δεν είναι απλώς ένα καταφύγιο – λειτουργεί σαν πλήρης υπόγεια πόλη. Διαθέτει δικό του εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, υπόγειες λίμνες με πόσιμο νερό και αποθήκες τροφίμων ικανές να συντηρήσουν το προσωπικό «για πάρα πολύ καιρό».

Μάλιστα, στο εσωτερικό λειτουργεί και κατάστημα Subway, το οποίο διαφημίζεται ως το «πιο ασφαλές Subway στον κόσμο». Ο στρατηγός Γκρέγκορι Γκιγιό, διοικητής της NORAD και της Βόρειας Διοίκησης των ΗΠΑ (U.S. Northern Command), δήλωσε στο NewsNation ότι η εγκατάσταση παραμένει εξίσου σημαντική σήμερα όσο και όταν πρωτολειτούργησε το 1966. «Άξιζε κάθε σεντ που κόστισε τη δεκαετία του ’60, και τη χρησιμοποιούμε σήμερα ακριβώς όπως τότε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για τις σύγχρονες απειλές –από ρωσικά μαχητικά που δοκιμάζουν τα όρια του αμερικανικού εναέριου χώρου, μέχρι τα κινεζικά κατασκοπευτικά μπαλόνια και τις κυβερνοεπιθέσεις– ο Γκιγιότ απάντησε με ψυχραιμία: «Δεν ανησυχώ. Έχουμε τους καλύτερους ανθρώπους του στρατού εκεί μέσα. Και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή».

Η εγκατάσταση εκτείνεται σε 5,1 στρέμματα και περιλαμβάνει 15 κτίρια τοποθετημένα πάνω σε τεράστια ελατήρια, ώστε να απορροφούν τα κύματα κραδασμών από πυρηνικές εκρήξεις.

Αποκαλούμενο και ως «battle deck» (κατάστρωμα μάχης), το κέντρο αυτό θα λειτουργούσε ως κόμβος διοίκησης για τις αμερικανικές και καναδικές δυνάμεις σε περίπτωση κρίσης.

Advertisement

Ολοκληρώθηκε το 1966 με κόστος 142 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά αν κατασκευαζόταν σήμερα, το κόστος του θα ξεπερνούσε το 1 δισεκατομμύριο. Στον Ψυχρό Πόλεμο θεωρούνταν το «πιο ασφαλές μέρος στη Γη», ένας λαβύρινθος από τούνελ και θαλάμους έκρηξης, κατασκευασμένος για να αντέξει οποιαδήποτε επίθεση.

Ποιο είναι το σχέδιο επιβίωσης όταν και εάν έρθει εκείνη η ημέρα

Σε περίπτωση που το αδιανόητο σενάριο γίνει πραγματικότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη καταρτίσει σχέδιο διαδοχής και επιβίωσης.

Ο Πρόεδρος θα μεταφερόταν αρχικά στο υπόγειο καταφύγιο του Λευκού Οίκου, γνωστό ως Προεδρικό Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης (PEOC), σύμφωνα με τον Ιστορικό Σύλλογο του Λευκού Οίκου.

Αν υπήρχε επαρκής χρόνος, θα επιβιβαζόταν σε ένα από τα αεροσκάφη E-4B «Doomsday» της Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία είναι ιπτάμενα κέντρα διοίκησης, σχεδιασμένα για να διατηρούν τη στρατιωτική αλυσίδα εντολών ακόμη και σε περίπτωση επίθεσης κατά της Ουάσιγκτον.

Advertisement

Δίπλα στον Πρόεδρο θα βρίσκονται ο Υπουργός Άμυνας, το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων και στρατιωτικοί σύμβουλοι που μεταφέρουν τη «βαλίτσα» με τους πυρηνικούς κωδικούς για πιθανή επίθεση.

Ο Αντιπρόεδρος προστατεύεται σε ξεχωριστή τοποθεσία για να εξασφαλιστεί η διαδοχή, ενώ άλλα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και ηγετικά στελέχη του Κογκρέσου θα μεταφέρονταν σε οχυρωμένες τοποθεσίες, όπως το Mount Weather στη Βιρτζίνια ή το Raven Rock στην Πενσυλβάνια, σύμφωνα με τη FEMA.

Το Cheyenne Mountain, από την άλλη, θα συνεχίσει να εκτελεί τον ιστορικό του ρόλο, όπως κάνει ήδη από τον Ψυχρό Πόλεμο. Η NORAD περιγράφει τη βάση ως ένα πολύ πιο ισχυρό εναλλακτικό κέντρο διοίκησης, το οποίο παρέχει έγκαιρη προειδοποίηση για εκτοξεύσεις πυραύλων, παρακολουθεί εισερχόμενα αεροσκάφη και διοχετεύει δεδομένα στο Πεντάγωνο και στο ιπτάμενο κέντρο διοίκησης του Προέδρου.

Advertisement

Με πληροφορίες από Daily Mail