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Σκαρφαλωμένος στις απόκρημνες πλαγιές των Άνδεων, ένας δρόμος στη Βολιβία έχει περάσει στην ιστορία ως μία από τις πιο επικίνδυνες διαδρομές στον κόσμο. Ο περίφημος «δρόμος του θανάτου» εξακολουθεί να προκαλεί ανατριχίλα, παρότι σήμερα χρησιμοποιείται πολύ λιγότερο χάρη στην ύπαρξη ασφαλέστερης εναλλακτικής διαδρομής.

Πηγή: iSTOCK

Ο δρόμος Yungas, μήκους περίπου 64 χιλιομέτρων, συνδέει τη Λα Πας με την τροπική περιοχή Yungas, που αποτελεί τμήμα του Αμαζονίου. Σε αρκετά σημεία το πλάτος του δεν ξεπερνά τα τρία μέτρα, ενώ οι απότομοι γκρεμοί, οι κατολισθήσεις και η απουσία προστατευτικών κιγκλιδωμάτων συνθέτουν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό.

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Πηγή: iSTOCK

Πηγή: iSTOCK

Μεταξύ 1999 και 2003, δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη συγκεκριμένη διαδρομή, γεγονός που ενίσχυσε τον θρύλο της. Παρά τους κινδύνους, ο δρόμος συνεχίζει να προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, κυρίως λάτρεις της περιπέτειας.

Η παγκόσμια φήμη του ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο Τζέρεμι Κλάρκσον οδήγησε εκεί σε επεισόδιο του Top Gear. Σήμερα, κατά μήκος της διαδρομής υπάρχουν σταυροί στη μνήμη των θυμάτων, υπενθυμίζοντας στους ταξιδιώτες το τίμημα των προηγούμενων δεκαετιών.