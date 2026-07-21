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Ο οίκος Heritage Auctions πούλησε το αντικείμενο έναντι 3,75 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις των ειδικών.

Το συγκεκριμένο φωτόσπαθο αποτελεί πλέον το ακριβότερο αντικείμενο από τα γυρίσματα της σειράς ταινιών Star Wars που έχει πωληθεί ποτέ.

Με την πώληση αυτή καταρρίφθηκε το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε ένα αυθεντικό μοντέλο του διαστημικού μαχητικού X-wing από την πρώτη ταινία.

Το αντικείμενο συνδέεται με την ιστορική σκηνή της μονομαχίας μεταξύ του Λουκ Σκαϊγουόκερ και του Νταρθ Βέιντερ.

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Ένα από τα πιο εμβληματικά κινηματογραφικά αντικείμενα στην ιστορία του Star Wars απέκτησε νέο ιδιοκτήτη, καταγράφοντας παράλληλα ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ σε δημοπρασία. Το φωτόσπαθο που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Χάμιλ στον ρόλο του Λουκ Σκαϊγουόκερ πωλήθηκε έναντι 3,75 εκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας κατά πολύ τις αρχικές προβλέψεις.

Τη δημοπρασία πραγματοποίησε ο οίκος Heritage Auctions, ο οποίος ανακοίνωσε ότι πρόκειται πλέον για το ακριβότερο αντικείμενο από τα γυρίσματα του Star Wars που έχει πωληθεί ποτέ.

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Το φωτόσπαθο χρησιμοποιήθηκε στην ταινία «Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back» και συγκεκριμένα στη θρυλική μονομαχία ανάμεσα στον Λουκ Σκαϊγουόκερ και τον Νταρθ Βέιντερ. Στην ίδια σκηνή εκτυλίσσεται μία από τις πιο ιστορικές αποκαλύψεις του κινηματογράφου, όταν ο Βέιντερ αποκαλύπτει στον Λουκ ότι είναι ο πατέρας του, αφού προηγουμένως του έχει κόψει το χέρι.

Η δημοπρασία ξεκίνησε με αρχική προσφορά ενός εκατομμυρίου δολαρίων, ενώ οι εκτιμήσεις τοποθετούσαν την τελική τιμή κοντά στα δύο εκατομμύρια. Το ενδιαφέρον των συλλεκτών, όμως, αποδείχθηκε πολύ μεγαλύτερο και η διαδικασία ολοκληρώθηκε με τελική τιμή 3,75 εκατομμυρίων δολαρίων.

An iconic piece of Star Wars memorabilia smashed predictions and sold for a record-setting sum. https://t.co/XCh4G3BeLU — The Hollywood Reporter (@THR) July 16, 2026

Με την πώληση αυτή καταρρίφθηκε το προηγούμενο ρεκόρ για αντικείμενο του Star Wars, το οποίο κατείχε ένα αυθεντικό μοντέλο του διαστημικού μαχητικού X-wing, μήκους 20 ιντσών. Το συγκεκριμένο μοντέλο είχε χρησιμοποιηθεί στις σκηνές της διαστημικής μάχης της πρώτης ταινίας του 1977 και είχε πωληθεί τον Οκτώβριο του 2023 έναντι 3,135 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Heritage Auctions, Τζο Μανταλένα, χαρακτήρισε το φωτόσπαθο ως ένα από τα σημαντικότερα αυθεντικά αντικείμενα που έχουν διασωθεί από το κινηματογραφικό σύμπαν του Star Wars. Όπως σημείωσε, συνδέεται με την πιο συγκλονιστική στιγμή του «The Empire Strikes Back» και αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από ένα συλλεκτικό ενθύμιο, καθώς αντιπροσωπεύει ένα αυθεντικό κομμάτι της σύγχρονης κινηματογραφικής μυθολογίας.