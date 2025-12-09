Οι αναταράξεις στο ποδόσφαιρο της Τουρκίας συνεχίζονται λόγω του σκανδάλου για τον παράνομο στοιχηματισμό. Το τουρκικό δικαστήριο διέταξε την προφυλάκιση 20 ατόμων. Μέσα σε αυτούς και ποδοσφαιριστές της Γαλατασαράι και της Φενερμπαχτσέ.

Ανάμεσα στους προφυλακισθέντες για το σκάνδαλο στοιχηματισμού στην Τουρκία είναι ο Μετεχάν Μπαλτατσί της Γαλατασαράι και ο Χακάν Γιαντάς της Φενέρμπαχτσε. Η ημερομηνία της δίκης δεν έχει οριστεί ακόμα.

Advertisement

Advertisement

Ο Μπαλτατσί δήλωσε στο δικαστήριο ότι είχε στοιχηματίσει μερικούς αγώνες όταν αγωνιζόταν με τις ομάδες νέων της Γαλατασαράι, αλλά σταμάτησε μόλις μπήκε στην ανδρική ομάδα. Ο Γιαντ΄λας αρνήθηκε κάθε εμπλοκή σε στοιχηματισμό, σύμφωνα με τη Sabah.

Στους προφυλακισθέντες είναι και ο Μουράτ Σαντσάκ που αγωνίζεται με την Ντεμιρσπόρ, ο οποίος αρνείται κάθε εμπλοκή του στο σκάνδαλο.