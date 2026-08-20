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Τα 57α γενέθλιά του θα γιόρταζε χθες, Τετάρτη 19 Αυγούστου, ο Μάθιου Πέρι. Με αφορμή την ιδιαίτερη μέρα, η μητέρα του ηθοποιού, ο οποίος πέθανε τον Οκτώβριο του 2023 από οξεία δηλητηρίαση λόγω κεταμίνης, μοιράστηκε μερικά λόγια για εκείνον.

Το Matthew Perry House δημοσίευσε το συγκινητικό μήνυμα της Σούζαν Μόρισον με μία ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram. Η μη κερδοσκοπική οργάνωση συνόδευσε το κείμενο με μια οικογενειακή φωτογραφία, στην οποία η Μόρισον ταΐζει τον Πέρι, όταν ήταν ακόμη μωρό.

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«Δεκαεννέα Αυγούστου. Είναι τα γενέθλιά του. Ο Μάθιου γεννήθηκε πριν από 57 χρόνια σαν σήμερα, μια ημέρα που τη νιώθω ακόμη τόσο έντονα, σαν να συνέβησαν όλα σήμερα το πρωί. Μαζί με όλες τις ημέρες που πάλευε και τις ημέρες που έκρυβε τον εθισμό του από τον κόσμο, ακόμη και από εμένα», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Η Σουζάν Μόρισον περιέγραψε τον Μάθιου Πέρι ως έναν γλυκό, στοργικό, αστείο αλλά και ξεροκέφαλο άνθρωπο, που ήθελε όσο τίποτα να καταφέρει να ξεπεράσει τον εθισμό του. Όπως εκμυστηρεύτηκε, της λείπει καθημερινά, ενώ θυμάται έντονα την επιθυμία που εξέφραζε τις τελευταίες ημέρες της ζωής του να βοηθήσει ανθρώπους που αντιμετώπιζαν το ίδιο πρόβλημα με εκείνον.

«Γλυκέ, στοργικέ, αστείε, δύστροπε, ξεροκέφαλε Μάθιου, που ήθελες τόσο πολύ να γίνεις καλά. Μου λείπει τρομερά. Όλη την ώρα. Κάθε μέρα. Και τον ακούω να λέει ξανά και ξανά, εκείνες τις τελευταίες ημέρες της ζωής του: “Θέλω απλώς να βοηθήσω ανθρώπους σαν κι εμένα, που έχουν παγιδευτεί στη νόσο του εθισμού”. Εκείνος δεν μπορεί πια. Εμείς όμως μπορούμε. Και με τη βοήθειά σας, θα το κάνουμε», εξομολογήθηκε.