Ακρως συγκινητική και στο πνεύμα των εορταστικών ημερών είναι η ιστορία του 88χρονου Εντ Μπάμπας, ο οποίος θα λάβει ποσό άνω των 1,7 εκατ. δολαρίων για να βγει επιτέλους στη σύνταξη.

Ο βετεράνος του στρατού των ΗΠΑ, στα 88 του χρόνια εργάζεται με πλήρη απασχόληση σε ένα σούπερ μάρκετ για να τα βγάλει πέρα.

Η ιστορία του έγινε viral αφότου ο Αυστραλός influencer Samuel Weidenhofer κοινοποίησε ένα βίντεο του Μπάμπας, στο οποίο μιλούσε δακρυσμένος για τα οικονομικά του προβλήματα.

Στο βίντεο, το οποίο έχει λάβει πάνω από 850.000 likes, ο ηλικιωμένος εξηγούσε πώς συνταξιοδοτήθηκε από την General Motors το 1999, αλλά έχασε τη σύνταξή του το 2012, μετά την πτώχευση της εταιρείας.

Eχασε επίσης την ασφαλιστική του κάλυψη υγειονομικής περίθαλψης – ακριβώς τη στιγμή που η σύζυγός του ήταν άρρωστη, η οποία πέθανε πριν από 7 χρόνια.

Ο Μπάμπας έμεινε με μόλις 10.000 δολάρια από την ασφάλεια ζωής του. «Έτσι πούλησα το σπίτι μου, πούλησα την περιουσία που είχα,» αποκάλυψε με δάκρυα στα μάτια.

Ο Weidenhofer, ο οποίος χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του για να βοηθήσει στη συγκέντρωση χρημάτων για άτομα που έχουν ανάγκη, δημιούργησε μια σελίδα GoFundMe.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν τρομερή, με αποτέλεσμα να έχει συγκεντρωθεί ένα πόσο που ξεπερνά τα 1,7 εκατ. δολάρια.

Με αυτά τα χρήματα μπορεί πλέον να αποσυρθεί από τα καθηκοντά του και να απολαύσει το υπόλοιπο της ζωής του.

(με πληροφορίες από Skynews)