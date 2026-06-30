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Οι γιατροί εκτιμούν ότι πρόκειται για σποραδική μορφή της νόσου, καθώς δεν υπάρχει ιστορικό στην οικογένειά του.

Ο Τζόνσον αντιμετωπίζει σοβαρά κινητικά προβλήματα και δυσκολία στην ομιλία, χρησιμοποιώντας πλέον ειδική συσκευή για την επικοινωνία του.

Ο ίδιος συμμετέχει σε πειραματικές θεραπείες, επιδιώκοντας να επιβραδύνει την εξέλιξη της ασθένειας και να ενισχύσει την επιστημονική έρευνα.

Παρά τις δυσκολίες, ο πρώην αθλητής δηλώνει αποφασισμένος να παλέψει, αντλώντας δύναμη από τη σύζυγο και τα τέσσερα παιδιά του.

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Σοκ προκάλεσε στον χώρο του αθλητισμού η αποκάλυψη του πρώην αστέρα του NFL, Κρις Τζόνσον, ότι διαγνώστηκε με πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση (ALS), γνωστή και ως νόσος του κινητικού νευρώνα, σε ηλικία μόλις 39 ετών. Ο 40χρονος σήμερα πρώην παίκτης των Tennessee Titans, New York Jets και Arizona Cardinals μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τη μάχη που δίνει, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Good Morning America».

Έχοντας χάσει σε μεγάλο βαθμό τη φωνή του εξαιτίας της ασθένειας, επικοινώνησε μέσω ειδικής συσκευής παραγωγής ομιλίας, η οποία χρησιμοποιεί ηχογραφήσεις της δικής του φωνής. Όπως εξήγησε, στην οικογένειά του δεν υπήρχε ιστορικό της νόσου και οι γιατροί εκτιμούν ότι πρόκειται για σποραδική μορφή ALS, η οποία εμφανίζεται χωρίς να συνδέεται με κληρονομικότητα.

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«Δεν υπάρχει ιστορικό ALS στην οικογένειά μου. Οι γιατροί μου πιστεύουν ότι η περίπτωσή μου είναι αυτό που ονομάζεται σποραδική ALS, όπως συμβαίνει στην πλειονότητα των περιπτώσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η συγκεκριμένη μορφή της νόσου μπορεί να εμφανιστεί απροειδοποίητα. «Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που αυτή η ασθένεια είναι τόσο σοκαριστική. Μπορεί να εμφανιστεί σε κάποιον που ποτέ δεν θα το περίμενε».

Ο Τζόνσον περιέγραψε και τη στιγμή που πληροφορήθηκε τη διάγνωση, τονίζοντας πως ήταν αδύνατο να την αποδεχθεί άμεσα. «Ειλικρινά, δεν νομίζω ότι μπορείς ποτέ να το επεξεργαστείς πλήρως. Στην αρχή είσαι σε σοκ. Μετά συνειδητοποιείς ότι έχεις δύο επιλογές: είτε να τα παρατήσεις είτε να παλέψεις. Εγώ επέλεξα να παλέψω».

Τα πρώτα σημάδια της ασθένειας εμφανίστηκαν ενώ βρισκόταν στο σπίτι με τη σύζυγό του, Μπρίτανι, και τα τέσσερα παιδιά τους. Όπως αποκάλυψε, αρχικά παρατήρησε ότι η δύναμη στο χέρι του είχε μειωθεί αισθητά.

«Στην αρχή ήταν μικρά πράγματα. Η λαβή του χεριού μου δεν ήταν όπως παλιά και δεν είχα τη δύναμη που είχα πάντα», είπε.

Η σύζυγός του εξήγησε πως ούτε η ίδια υποψιάστηκε αρχικά τη σοβαρότητα της κατάστασης, θεωρώντας ότι τα συμπτώματα σχετίζονταν με τη μακρόχρονη καριέρα του στο αμερικανικό ποδόσφαιρο.

«Νόμιζα ότι, λόγω του ποδοσφαίρου και της καριέρας του, θα επρόκειτο για κάτι όπως ένα τσιμπημένο νεύρο ή κάτι παρόμοιο. Ποτέ δεν φανταστήκαμε ότι θα ήταν ALS», ανέφερε.

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Σήμερα ο άλλοτε κορυφαίος running back του NFL συμμετέχει μαζί με τη σύζυγό του σε πειραματικές θεραπείες, με την ελπίδα όχι μόνο να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου, αλλά και να συμβάλει στην επιστημονική έρευνα για την αντιμετώπισή της.

Ο ίδιος παραδέχεται ότι η εξέλιξη της ασθένειας ήταν πολύ πιο γρήγορη απ’ ό,τι περίμενε.

«Η ασθένεια εξελίχθηκε πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι είχα φανταστεί. Θέλω ο κόσμος να καταλάβει πόσο γρήγορα μπορεί η ALS να επιτεθεί στο σώμα. Πριν από λίγο περισσότερο από έναν χρόνο, σήκωνα στην αγκαλιά μου την 7χρονη κόρη μου για να σβήσει τα κεράκια της τούρτας γενεθλίων της. Σήμερα δεν μπορώ να το κάνω».

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Η πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση είναι μια προοδευτική νευροεκφυλιστική νόσος που προσβάλλει τα νευρικά κύτταρα τα οποία ελέγχουν την κίνηση των μυών. Το μέσο προσδόκιμο επιβίωσης μετά τη διάγνωση κυμαίνεται από τρία έως πέντε χρόνια, αν και περίπου το 10% των ασθενών ζει δέκα χρόνια ή και περισσότερο.

Παρά τις δυσκολίες, ο Τζόνσον επιμένει ότι η ασθένεια δεν έχει αλλάξει την προσωπικότητά του ούτε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη ζωή.

«Οι άνθρωποι πολλές φορές βλέπουν τη σωματική αναπηρία και υποθέτουν ότι δεν είσαι πλέον ο ίδιος άνθρωπος. Όμως εξακολουθώ να σκέφτομαι το ίδιο, να ονειρεύομαι και να αγαπώ την οικογένειά μου. Απλώς το σώμα μου δεν συνεργάζεται».

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Όπως τόνισε, η μεγαλύτερη δύναμή του είναι η σύζυγός του και τα τέσσερα παιδιά τους, τα οποία του δίνουν καθημερινά το κίνητρο να συνεχίζει τη μάχη.

Ο Κρις Τζόνσον επιλέχθηκε στον πρώτο γύρο του Draft του NFL το 2008 από τους Tennessee Titans και το 2009 πραγματοποίησε μία από τις κορυφαίες σεζόν στην ιστορία του πρωταθλήματος, διανύοντας 2.006 γιάρδες με την μπάλα και αναδεικνυόμενος κορυφαίος επιθετικός παίκτης της χρονιάς. Στη δεκαετή επαγγελματική του πορεία φόρεσε επίσης τις φανέλες των New York Jets και Arizona Cardinals, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο αμερικανικό ποδόσφαιρο.

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