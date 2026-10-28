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Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν στην Ισπανία με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στη γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με την Ανδαλουσία.
- Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη σύγκρουση τρένου της εταιρείας Renfe με ακινητοποιημένο συρμό της ιδιωτικής εταιρείας Iryo.
- Από το δυστύχημα εκτροχιάστηκαν δύο βαγόνια στην επαρχία του Τολέδο ενώ οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος.
- Σωστικά συνεργεία έσπευσαν στο σημείο για να προσφέρουν βοήθεια στους τραυματίες και να διαχειριστούν τις συνέπειες του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος.
Δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν στην Ισπανία, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με την Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία, όπως ανακοίνωσε η ισπανική εταιρεία διαχείρισης σιδηροδρομικών υποδομών ADIF.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ισπανικής εφημερίδας El País, τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι οποίες εκτιμούν ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.
«Η κυκλοφορία στη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-Ανδαλουσίας ανεστάλη μετά από σύγκρουση δύο τρένων», ανέφερε η ADIF σε ανάρτησή της στο Χ.
Σύμφωνα με το Reuters, στη σύγκρουση ενεπλάκησαν ένα τρένο της κρατικής εταιρείας Renfe και ένα τρένο της ιδιωτικής εταιρείας Iryo, τα οποία εκτελούσαν δρομολόγιο από τη Μαδρίτη προς τη Σεβίλλη. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί, τοπική ώρα.
Εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης της Καστίλης-Λα Μάντσα δήλωσε ότι δύο βαγόνια του τρένου της Iryo εκτροχιάστηκαν. Όπως πρόσθεσε, οι αρμόδιες αρχές προσπαθούσαν να εξακριβώσουν τα αίτια του ατυχήματος και τον αριθμό των τραυματιών.
Η εφημερίδα El País μετέδωσε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, το τρένο της Renfe ενδέχεται να προσέκρουσε στο πίσω μέρος του τρένου της Iryo. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, δύο βαγόνια έπεσαν σε πρανές δίπλα στις σιδηροτροχιές, ενώ στο σημείο έσπευσαν σωστικά συνεργεία.
Το ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή μεταξύ των πόλεων Μόρα, Οργκάθ και Ούρντα, στην επαρχία του Τολέδο. Ο δήμαρχος της Ούρντα, Μανουέλ Γκαλάν, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης τού ζήτησαν να προετοιμάσει έναν αθλητικό χώρο, ώστε να χρησιμοποιηθεί εφόσον χρειαστεί για την υποδοχή τραυματιών.
Η κυκλοφορία στη γραμμή υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας παραμένει διακομμένη, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.