Ένα 17χρονο αγόρι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, αφού δέχθηκε πυροβολισμό στο βόρειο Λονδίνο.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία κλήθηκε στην High Road, στην περιοχή Arnos Grove, στις 17:40 την Πέμπτη, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με το BBC, ένας 17χρονος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες στο σημείο για σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η ντετέκτιβ Κάθριν Ντέμπστερ δήλωσε: «Αντιλαμβανόμαστε το σοκ και την ανησυχία που έχει προκαλέσει αυτό το περιστατικό στην τοπική κοινότητα του Arnos Grove και εργαζόμαστε εντατικά για να εντοπίσουμε τους δράστες. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη βοήθεια του κοινού».

Απεύθυνε έκκληση σε οποιονδήποτε έχει πληροφορίες ή βίντεο από την περιοχή τη στιγμή του περιστατικού να επικοινωνήσει με την αστυνομία στο 101 ή να υποβάλει ανώνυμη αναφορά στο Crimestoppers.