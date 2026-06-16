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Ένα ιδιαίτερο και συμβολικό δώρο έκανε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 που πραγματοποιήθηκε στο Εβιάν της Γαλλίας.

Λίγο πριν ξεκινήσει η συνάντηση των ηγετών της G7 με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Μερτς πλησίασε τον Τραμπ κρατώντας μια φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γερμανίας. Στο πίσω μέρος της φανέλας αναγραφόταν το όνομα «TRUMP» και ο αριθμός 47, ο οποίος παραπέμπει στην προεδρική του θητεία.

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Happy belated 80th birthday, @POTUS. After all, we're on the same team. pic.twitter.com/rDmhnAqNM3 — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) June 16, 2026

Ο Γερμανός καγκελάριος ύψωσε τη φανέλα ώστε να γίνει ορατή στους παρευρισκόμενους, με τον Τραμπ να τον ευχαριστεί και στη συνέχεια να τοποθετεί το δώρο στο τραπέζι μπροστά του.

Η συγκεκριμένη κίνηση είχε και εορταστικό χαρακτήρα, καθώς επρόκειτο για καθυστερημένο δώρο γενεθλίων προς τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος έκλεισε τα 80 του χρόνια την Κυριακή. Παράλληλα, το δώρο συνδέθηκε με το ποδόσφαιρο, δεδομένου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φιλοξενούν φέτος το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Μερτς σχολίασε τη συμβολική αυτή κίνηση γράφοντας: «Χρόνια πολλά με καθυστέρηση για τα 80ά γενέθλιά σου, @POTUS. Άλλωστε, είμαστε στην ίδια ομάδα».

Η εικόνα της φανέλας με το όνομα του Τραμπ και τον αριθμό 47 ξεχώρισε στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, προσθέτοντας μια πιο χαλαρή στιγμή σε μια συνάντηση με έντονο πολιτικό και γεωπολιτικό χαρακτήρα.

Με πληροφορίες από Sky News