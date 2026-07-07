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Ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας εξήρε τον ρόλο της Τουρκίας, επισημαίνοντας τη γεωγραφική της θέση και την ανάπτυξη της αμυντικής της βιομηχανίας.

Στο πλαίσιο της Συνόδου θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας, αναδεικνύοντας την παραγωγική διάσταση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συζητήσει με τον Τούρκο πρόεδρο την πιθανή επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Η επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στην Άγκυρα αποτελεί την πρώτη εν ενεργεία προέδρου των ΗΠΑ μετά από δεκαεπτά χρόνια.

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Σε μία… ιδιαίτερη κίνηση προχώρησαν οι Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Μαρκ Ρούτε, καθώς εθεάθησαν να πιάνονται χέρι – χέρι, μετά την συνάντησή τους στο Προεδρικό Μέγαρο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα. Τη φωτογραφία έδωσε στη δημοσιότητα η Τουρκική Προεδρία μέσω του Associated Press.

«Χεράκι-χεράκι» Ερντογάν και Ρούτε

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκίας, η συνάντηση αφορούσε την ημερήσια διάταξη της συνόδου κορυφής της Άγκυρας, καθώς και περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις με τον γγ. του ΝΑΤΟ να επισημαίνει τον αυξανόμενο ρόλο της Τουρκίας στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, αναφερόμενος στη γεωγραφική θέση της χώρας και στην ταχέως αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανική της βάση, αγνοώντας βέβαια ότι η συγκεκριμένη χώρα κατέχει παράνομα το 37% της Κύπρου για μισό αιώνα, έχει εισβάλλει στο βόρειο Ιράκ, ελέγχει μία τζιχαντιστική κυβέρνηση στη Συρία και έχει casus belli εις βάρος της χώρας μας.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti.



Ankara Zirvesi'nde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayii işbirliklerinin artırılmasına kadar birçok hususun ele alınmasının önemli olacağını vurgulayan Erdoğan, zirve marjında… pic.twitter.com/W3sgSbLSGT — SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) July 6, 2026

«Το ΝΑΤΟ ήδη επωφελείται σε μεγάλο βαθμό από όσα κάνει η Τουρκία όσον αφορά την παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στο πλαίσιο της Συνόδου, επιβεβαιώνοντας τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος από τις πολιτικές διακηρύξεις προς την παραγωγική και επιχειρησιακή διάσταση της Συμμαχίας.

Ο Ρούτε ανέφερε την ASELSAN, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων της Τουρκίας, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος των περίπου 3.000 αμυντικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα, από μεγάλες επιχειρήσεις έως μεσαίους και μικρότερους προμηθευτές.

Είπε επίσης ότι η Τουρκία ήδη στηρίζει πολλά άλλα κράτη-μέλη μέσω της αμυντικής της βιομηχανίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο γ.γ. της Συμμαχίας εξήρε τον ρόλο της Τουρκίας, λέγοντας ότι: «Η Τουρκία διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους και καλύτερα εκπαιδευμένους στρατούς του ΝΑΤΟ. Τα τελευταία 5 έως 10 χρόνια έχει αναπτύξει ραγδαία την αμυντική της βιομηχανία. Σήμερα λειτουργούν περίπου 3.000 εταιρείες στον αμυντικό τομέα, οι οποίες συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση της συλλογικής άμυνας της Συμμαχίας. Αλλά και η γεωγραφική θέση της Τουρκίας, η ηγετική της παρουσία στο ΝΑΤΟ και η διοργάνωση της συνόδου στην Αγκυρα αποδεικνύουν», όπως είπε, «τη σημασία της για τη Συμμαχία».

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President @RTErdogan met with NATO Secretary General Mark Rutte at the Presidential Complex ahead of the 36th NATO Heads of State and Government Summit to be held in Ankara. pic.twitter.com/4u5KTQ9u72 — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) July 6, 2026

Ο Τραμπ έτοιμος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35

Αναχωρώντας από την Ουάσινγκτον για την Άγκυρα, ο πρόεδρος Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι κάνει το ταξίδι για έναν λόγο: τον Τούρκο πρόεδρο. «Πάω εξαιτίας του Ερντογάν», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο ηγέτη «έναν φίλο» και «έναν σεβαστό ηγέτη», ενώ άφησε να εννοηθεί ότι οι δύο χώρες θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε θέματα άμυνας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρώτος εν ενεργεία Αμερικανός πρόεδρος ο οποίος επισκέπτεται την Άγκυρα έπειτα από 17 ολόκληρα χρόνια, αναμένεται να αφιχθεί στις 14:15. Στη συνέχεια και συγκεκριμένα 15:00 θα συμμετάσχει στην επίσημη τελετή υποδοχής στο Λευκό Παλάτι και στις 15:15 θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας. Το ίδιο βράδυ, στις 19:05, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ.

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Σύμφωνα με τους NYT, την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να πει στον Τούρκο πρόεδρο ότι θέλει να αποκαταστήσει την πρόσβαση της Τουρκίας στα μαχητικά αεροσκάφη F-35, αναιρώντας την απαγόρευση που επέβαλε το 2019. Ο Τραμπ αναμένεται να δηλώσει την πρόθεσή του κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής, ενώ αναμένεται να ανακοινωθεί και η πώληση δεκάδων αμερικανικών κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά KAAN.

Η απόκτηση από την Τουρκία, το 2019, του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400 επιδείνωσε τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και αποδυνάμωσε την υποστήριξη του Κογκρέσου προς την Άγκυρα. Σε απάντηση, η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις και απέκλεισε την Τουρκία από το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35.

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