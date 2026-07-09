Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου 2026 χαρακτηρίστηκε από έντονη διπλωματική κινητικότητα και αντικρουόμενες εικόνες ενότητας και εσωτερικών τριγμών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κυριάρχησε στην ατζέντα με δηλώσεις για το Ιράν, τις αμυντικές δαπάνες, τη Γροιλανδία και την Ισπανία, προκαλώντας αναταράξεις στις σχέσεις με τους συμμάχους.

Παρά τις εντάσεις, η Συμμαχία επιχείρησε να προβάλει εικόνα συνοχής, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην Ουκρανία για την παραγωγή συστημάτων Patriot.

Παράλληλα, η Τουρκία πίεσε για ενίσχυση της αμυντικής της βιομηχανίας, με τον διεθνή τύπο να εστιάζει στα γεωπολιτικά παζάρια και τις μεταβαλλόμενες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, 7 και 8 Ιουλίου 2026, παρουσιάστηκε από τα μεγάλα ξένα μέσα ενημέρωσης όχι ως μια απλή τελετουργική συνάντηση της Συμμαχίας, αλλά ως μία από τις πιο φορτισμένες συνόδους των τελευταίων ετών. Στα διεθνή πρακτορεία, στα ευρωπαϊκά μέσα, στα αμερικανικά δίκτυα και στις ιστοσελίδες της Μέσης Ανατολής, το βασικό συμπέρασμα ήταν ότι το ΝΑΤΟ προσπάθησε να δείξει ενότητα, ενώ ταυτόχρονα οι δηλώσεις και οι κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ άνοιξαν πολλά μέτωπα: Ιράν, Γροιλανδία, Ισπανία, αμυντικές δαπάνες, Ουκρανία και Τουρκία.

Reuters: «Αναταραχή» από τον Τραμπ, αλλά στο τέλος μήνυμα ενότητας

Το Reuters στάθηκε κυρίως στη διπλή εικόνα της συνόδου. Από τη μία, μετέδωσε ότι ο Τραμπ «έριξε τη σύνοδο σε αναταραχή», απαιτώντας διακοπή εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία, επαναφέροντας τις αμερικανικές αξιώσεις για τη Γροιλανδία και δηλώνοντας ότι η προσωρινή συνεννόηση με το Ιράν «τελείωσε». Από την άλλη, το ίδιο πρακτορείο σημείωσε ότι μετά την κλειστή συνεδρίαση ο Αμερικανός πρόεδρος άλλαξε τόνο, λέγοντας πως «υπήρχε πολλή αγάπη» και «πολλή ενότητα» μέσα στην αίθουσα. (Reuters)

Advertisement

Advertisement

Το Reuters κατέγραψε επίσης το τουρκικό σκέλος της συνόδου. Σε ξεχωριστή ανταπόκριση έγραψε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε να αρθούν οι περιορισμοί στην αμυντική συνεργασία μεταξύ συμμάχων, ειδικά στην αμυντική βιομηχανία, ενώ πίεσε για συμμετοχή της Τουρκίας σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ασφάλειας. Το πρακτορείο υπογράμμισε και τη δήλωση ότι η Τουρκία βρίσκεται σε πορεία για τον στόχο αμυντικών δαπανών 5% έως το 2030, καθώς και το πρόσθετο κονδύλι των 24 δισ. δολαρίων για το πρόγραμμα αεράμυνας «Steel Dome». (Reuters)

Associated Press: Ουκρανία, Γροιλανδία και το εσωτερικό μέτωπο της Τουρκίας

Το Associated Press έδωσε βάρος σε δύο παράλληλες εικόνες. Η πρώτη ήταν η Ουκρανία. Το AP μετέδωσε ότι ο Τραμπ ανακοίνωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δώσουν στην Ουκρανία άδεια να παράγει συστήματα αεράμυνας Patriot, κάτι που το πρακτορείο παρουσίασε ως σημαντική διπλωματική και στρατιωτική επιτυχία για το Κίεβο. (AP News)

Η δεύτερη εικόνα ήταν οι εντάσεις μέσα στη Συμμαχία. Το AP σημείωσε ότι ο Τραμπ δεν ήταν το ίδιο φιλικός με όλους τους εταίρους του ΝΑΤΟ, καθώς εξέφρασε δυσαρέσκεια για την αντίδραση συμμάχων στις επιδιώξεις του για τη Γροιλανδία και για την απροθυμία τους να στηρίξουν πλήρως τον πόλεμό του κατά του Ιράν. (AP News)

Παράλληλα, το AP ανέδειξε και ένα θέμα που δεν ήταν αμιγώς νατοϊκό, αλλά αφορούσε το πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας: την ίδια ώρα που ο Ερντογάν φιλοξενούσε τους ηγέτες του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο βασικός πολιτικός του αντίπαλος, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, υπερασπιζόταν τον εαυτό του στο δικαστήριο. Το πρακτορείο κατέγραψε τις κατηγορίες, τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και την κριτική ότι η υπόθεση έχει πολιτικό χαρακτήρα. (AP News)

The Guardian: Μια σύνοδος που επισκιάστηκε από Ιράν, Γροιλανδία και Ισπανία

Ο Guardian κινήθηκε σε πιο πολιτικό και αιχμηρό τόνο. Η βρετανική εφημερίδα έγραψε ότι ο Τραμπ κήρυξε «τέλος» στην εκεχειρία με το Ιράν, εξαπολύοντας παράλληλα μια οργισμένη επίθεση κατά της Συμμαχίας. Στην ίδια ανταπόκριση, ο Guardian ανέδειξε τις αναφορές του Αμερικανού προέδρου στη Γροιλανδία, την κόντρα με τη Δανία, αλλά και την απειλή του προς την Ισπανία λόγω των αμυντικών δαπανών. (Guardian)

Για τον Guardian, η σύνοδος που υποτίθεται ότι θα πρόβαλλε νέες αμυντικές συμφωνίες και ενότητα απέναντι στη Ρωσία, τελικά κυριαρχήθηκε από την προσωπική ατζέντα Τραμπ. Το βρετανικό μέσο σημείωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούσαν να «θωρακίσουν» τη σύνοδο από απρόβλεπτες εκρήξεις, έχοντας συμφωνήσει εκ των προτέρων σε ένα σύντομο κοινό ανακοινωθέν. (Guardian)

Advertisement

Euronews και Le Monde: Η ευρωπαϊκή αγωνία για άμυνα και στρατηγική αυτονομία

Το Euronews παρουσίασε τη σύνοδο μέσα από το πρίσμα της πίεσης Τραμπ προς τους Ευρωπαίους να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Η ευρωπαϊκή ιστοσελίδα έγραψε ότι οι ηγέτες συναντήθηκαν στην Άγκυρα υπό την πίεση της Ουάσινγκτον για ενίσχυση της άμυνας, σε μια περίοδο που η Ευρώπη καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να αναλάβει μεγαλύτερο μέρος της ασφάλειάς της. (euronews)

Η Le Monde εστίασε στο ζήτημα της Γροιλανδίας και στη σκληρή απάντηση της πρωθυπουργού της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν. Σε συνέντευξή της από την Άγκυρα, η Δανή πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Γροιλανδία «δεν είναι προς πώληση» και ότι οι κάτοικοί της έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν θέλουν να γίνουν μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η γαλλική εφημερίδα συνέδεσε το επεισόδιο με τη συζήτηση για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και την ανάγκη της Ευρώπης να ενισχύσει τη δική της άμυνα. (Le Monde.fr)

Al Jazeera: Η Μέση Ανατολή στο κέντρο της νατοϊκής ατζέντας

Το Al Jazeera κάλυψε τη σύνοδο με έντονη έμφαση στη Μέση Ανατολή. Στο live blog του μετέδωσε ότι η σύνοδος έκλεισε με τη νατοϊκή διακήρυξη πως «επίθεση σε έναν είναι επίθεση σε όλους», αλλά ταυτόχρονα ανέδειξε την επίθεση Τραμπ στους συμμάχους του, ειδικά στην Ισπανία, και την επιμονή του ότι η Γροιλανδία πρέπει να ελέγχεται από την Ουάσινγκτον. (Al Jazeera)

Advertisement

Το δίκτυο έδωσε επίσης βάρος στην αμερικανοϊρανική κρίση, παρουσιάζοντας τη σύνοδο όχι απλώς ως ευρωατλαντικό γεγονός, αλλά ως σημείο όπου η σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν μπήκε στο κέντρο της νατοϊκής συζήτησης. Παράλληλα, σε ξεχωριστό ρεπορτάζ του, το Al Jazeera ανέδειξε τη δήλωση Τραμπ ότι θα άρει κυρώσεις κατά της Τουρκίας και θα εξετάσει το θέμα των F-35. (Al Jazeera)

Αραβικά και ισραηλινά μέσα: Τα F-35, η Τουρκία και η μετατόπιση ισορροπιών

Στα μέσα της Μέσης Ανατολής, ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στο ενδεχόμενο επαναφοράς της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Το The New Arab μετέδωσε ότι ο Τραμπ, δίπλα στον Ερντογάν, δήλωσε πως «θα εξετάσει» την πώληση F-35 στην Τουρκία, ενώ υπενθύμισε ότι η Άγκυρα είχε αποβληθεί από το πρόγραμμα το 2019 μετά την αγορά των ρωσικών S-400. (The New Arab)

Το Times of Israel διάβασε τη σύνοδο ως ενίσχυση της τουρκικής θέσης και ως ένδειξη ότι η Άγκυρα εμφανίζεται ξανά ως χρήσιμος συνομιλητής των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Το ισραηλινό μέσο συνέδεσε τη στάση Τραμπ απέναντι στον Ερντογάν με τη μεταβαλλόμενη ισορροπία στην περιοχή, αλλά και με την ανησυχία του Ισραήλ για πιθανή ενίσχυση της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας. (timesofisrael.com)

Advertisement

Το συνολικό μήνυμα του ξένου Τύπου

Συνολικά, τα ξένα μέσα δεν αντιμετώπισαν τη σύνοδο της Άγκυρας ως μια κλασική νατοϊκή φωτογραφία ενότητας. Το Reuters είδε αναταραχή αλλά και τελικό μήνυμα συνοχής. Το AP στάθηκε στην Ουκρανία, στους Patriot και στο τουρκικό πολιτικό παρασκήνιο. Ο Guardian ανέδειξε την οργισμένη ατζέντα Τραμπ. Το Euronews και η Le Monde εστίασαν στην ευρωπαϊκή ανησυχία για άμυνα και Γροιλανδία. Το Al Jazeera και τα μέσα της Μέσης Ανατολής διάβασαν τη σύνοδο μέσα από το Ιράν, την Τουρκία, τα F-35 και τη νέα περιφερειακή ισορροπία.

Με άλλα λόγια, η εικόνα που πέρασε διεθνώς είναι ότι η Άγκυρα φιλοξένησε μια σύνοδο που έκλεισε με δηλώσεις νατοϊκής ενότητας, αλλά γράφτηκε στα ξένα ΜΜΕ ως σύνοδος εντάσεων, προσωπικών παρεμβάσεων Τραμπ και μεγάλων γεωπολιτικών παζαριών.

Advertisement