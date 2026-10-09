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  • Η 48χρονη βασίλισσα Σουτίντα της Ταϊλάνδης πραγματοποίησε την πρώτη της αυτόνομη πτήση με μαχητικό αεροσκάφος τύπου Gripen, διάρκειας 41 λεπτών, από την αεροπορική βάση Wing 7.
  • Η βασίλισσα έγινε η πρώτη εν ενεργεία βασίλισσα παγκοσμίως που πιλοτάρει μόνη της μαχητικό αεροσκάφος, έχοντας ολοκληρώσει προηγουμένως εκτεταμένο πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.
  • Μετά την επιτυχημένη προσγείωση, ο βασιλιάς Μάχα Βατζιραλονγκόρν την υποδέχθηκε προσφέροντάς της ανθοδέσμη και το τιμητικό έμβλημα Gripen Order Golden Patch.
  • Η 48χρονη διαθέτει σημαντική πτητική εμπειρία, έχοντας συμπληρώσει περισσότερες από 1.188 ώρες πτήσης με διάφορους τύπους αεροσκαφών κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της.
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Η βασίλισσα της Ταϊλάνδης έγραψε ιστορία ως η πρώτη εν ενεργεία βασίλισσα στον κόσμο που πραγματοποίησε την πρώτη της πτήση χωρίς συγκυβερνήτη με μαχητικό αεροσκάφος.

Η βασίλισσα της Ταϊλάνδης πιλοτάρει μαχητικό αεροσκάφος για πρώτη φορά

Η 48χρονη βασίλισσα Σουτίντα πιλόταρε μόνη της για 41 λεπτά μαχητικό αεροσκάφος σουηδικής κατασκευής, ενώ ο σύζυγός της, βασιλιάς Μάχα Βατζιραλονγκόρν, παρακολουθούσε την απογείωση και την προσγείωση από την αεροπορική βάση Wing 7.

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Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του βασιλικού παλατιού, η Σουτίντα έγινε η πρώτη γυναίκα πιλότος μαχητικού Gripen στη χώρα.

Μετά την επιτυχημένη προσγείωση, ο βασιλιάς την υποδέχθηκε προσφέροντάς της μια ανθοδέσμη, ενώ της απένειμε και το τιμητικό έμβλημα Gripen Order Golden Patch, το οποίο τοποθέτησε στο αριστερό μανίκι της στολής της.

Παρά τον ασυνήθιστο χαρακτήρα του εγχειρήματος, η πτήση δεν ήταν μια συμβολική εμφάνιση της βασίλισσας στο πιλοτήριο ενός μαχητικού αεροσκάφους. Η Σουτίντα έχει σημαντική εμπειρία στην αεροπορία, έχοντας συμπληρώσει περισσότερες από 1.188 ώρες πτήσης με διάφορους τύπους αεροσκαφών.

Για να μπορέσει να πραγματοποιήσει την αυτόνομη πτήση με το Gripen, ακολούθησε ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Ταϊλάνδης.