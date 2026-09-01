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Το δικαστήριο καταδίκασε τον άνδρα σε πέντε μήνες φυλάκιση για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του για συζυγικές υποχρεώσεις.

Παρά την αποζημίωση που έλαβε για το διαζύγιο, ο σύζυγος υποχρεώθηκε να καταβάλει χρηματικό ποσό στη γυναίκα για την παράνομη καταγραφή.

Οι δικαστές έκριναν ότι οι ενδείξεις της κάμερας ήταν υπερβολικά αδύναμες για να προειδοποιήσουν τη σύζυγο σχετικά με την παράνομη παρακολούθησή της.

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Ποιος θα περίμενε ότι ένας σύζυγος στην Ταϊβάν που είχε υποψίες ότι η γυναίκα του τον απατάει, κατέληξε να καταδικάζεται σε φυλάκιση πέντε μηνών για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής επειδή ενσωμάτωσε κάμερα σε ρομποτική σκούπα;

Όλα ξεκίνησαν όταν ο άνδρας άρχισε να είχε υποψίες ότι η σύζυγός του τον απατούσε, γιατί παρατήρησε ότι υπήρχε μία οδοντόβουρτα που δεν ανήκε σε κανέναν από τους δύο στο εξοχικό τους.

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Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο απατημένος σύζυγος έλεγξε το υλικό από κάμερες ασφαλείας εξωτερικού χώρου, όπου είδε ότι ένας άγνωστος άνδρας τη μεταέφερε συχνά στο σπίτι. Λίγους μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2023, αξιοποίησε μέσω εφαρμογής τη ρομποτική σκούπα στο εξοχικό από το σπίτι των γονιών του όπου διέμεναν. Ενεργοποίησε την κάμερα και κατέγραψε τη σύζυγό του σε ιδιωτικές στιγμές με τον εραστή της.

Cuckolded hubby jailed after using robot vacuum to record his wife's affair https://t.co/cbBqE400NV pic.twitter.com/zwPaOoKoW0 August 31, 2026

Αφού ανακάλυψε την απιστία, ζήτησε από τη σύζυγό του αποζημίωση λίγο μεγαλύτερη των 46.600 λιρών (2 εκατ. δολαρίων Ταϊβάν) στο πλαίσιο της διαδικασίας του διαζυγίου, προσκομίζοντας το βίντεο ως αποδεικτικό στοιχείο.

Αστικό δικαστήριο έκρινε ότι η σχέση της συζύγου και η συμπεριφορά της είχαν «ξεπεράσει τα όρια της φιλίας» και την υποχρέωσε να καταβάλει στον πρώην σύντροφό της λίγο περισσότερες από 11.600 λίρες (500.000 δολάρια Ταϊβάν). Ωστόσο, η γυναίκα προσέφυγε στα ποινικά δικαστήρια εναντίον του συζύγου της, καταγγέλλοντάς τον για παραβίαση της ιδιωτικής της ζωής.

Παρότι ο άνδρας υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο αποδεικτικό στοιχείο είχε ήδη γίνει δεκτό από το αστικό δικαστήριο, το ποινικό δικαστήριο απέρριψε την υπεράσπισή του, κρίνοντας ότι οι συζυγικές υποχρεώσεις δεν υπερισχύουν του δικαιώματος ενός ατόμου στην ιδιωτικότητα.

Ο ήχος και οι φωτεινές ενδείξεις από την ενεργοποίηση της κάμερας και του μικροφώνου της σκούπας κρίθηκαν «υπερβολικά αδύναμα» ώστε να είχαν προειδοποιήσει τη σύζυγο για την καταγραφή.

Εκτός από τους πέντε μήνες φυλάκισης, ο άνδρας υποχρεώθηκε να καταβάλει στη σύζυγό του σχεδόν 3.500 λίρες (150.000 δολάρια Ταϊβάν).