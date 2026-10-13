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Έντονες συζητήσεις έχει προκαλέσει στη Λευκορωσία η ευλογία εικόνας του Αγίου Κάρλο Ακούτις, η οποία δημιουργήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Την εικόνα ευλόγησε στις 11 Οκτωβρίου ο αρχιεπίσκοπος Ταντέους Κοντρουσιέβιτς, πρώην επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας στη χώρα, σε ναό της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής στην πόλη Νοβολουκόμλ, πυροδοτώντας αντιδράσεις από πιστούς που αμφισβητούν την αυθεντικότητα θρησκευτικών εικόνων που παράγονται μέσω AI.

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⛪ Belarus has blessed its first AI-generated religious icon The icon depicts Carlo Acutis, an Italian teenager who was canonized in 2025 and became known as the “Cyber Apostle.” The icon was installed in a Catholic church in Novolukoml, where Archbishop Tadeusz Kondrusiewicz blessed it on October 11. The move has sparked debate on social media, with some believers arguing that AI-generated images should not be used for prayer. — NEXTA (@nexta_tv) October 12, 2026

Σύμφωνα με το Katolik.life, πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση ευλογίας εικόνας που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη στη Λευκορωσία. Το Meduza, που αναδημοσίευσε την είδηση, σημειώνει ότι δεν εντόπισε αντίστοιχες τελετές σε άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ρωσία.

Ο Κάρλο Ακούτις ήταν Ιταλός έφηβος με έντονο ενδιαφέρον για τη θρησκεία και την τεχνολογία. Έμαθε προγραμματισμό και δημιούργησε ιστοσελίδες για καθολικούς οργανισμούς, αξιοποιώντας το Διαδίκτυο για τη διάδοση της πίστης.

Μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του ήταν η δημιουργία ιστοσελίδας που κατέγραφε θρησκευτικά θαύματα από όλο τον κόσμο. Αυτή η δραστηριότητα του χάρισε τον χαρακτηρισμό «προστάτης του Διαδικτύου» και τον ανέδειξε ως τον πρώτο Άγιο της γενιάς των millennials.

Ο Ακούτις απεβίωσε από λευχαιμία το 2006, σε ηλικία μόλις 15 ετών. Το 2025 το Βατικανό προχώρησε στην αγιοποίησή του, αναγνωρίζοντάς τον επίσημα μεταξύ των Αγίων της Καθολικής Εκκλησίας.