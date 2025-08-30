Η βρετανική Telegraph αποκαλύπτει νέες λεπτομέρειες για τις εγγυήσεις ασφαλείας που εξετάζονται για την Ουκρανία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η πιθανή συμμετοχή αμερικανικών μισθοφορικών δυνάμεων στη χώρα, πρόταση που φέρεται να έχει διατυπώσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το σχέδιο προβλέπει την ανάπτυξη Αμερικανών μισθοφόρων για την ενίσχυση της πρώτης γραμμής, την ανέγερση νέων βάσεων και την προστασία αμερικανικών συμφερόντων, αποφεύγοντας παράλληλα την άμεση αποστολή στρατευμάτων του αμερικανικού στρατού στην Ουκρανία.

Η παρουσία ιδιωτών στρατιωτών θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αποτρεπτικός παράγοντας για να αποθαρρύνει μια παραβίαση ενδεχόμενης κατάπαυσης πυρός από τη ρωσική πλευρά. Παράλληλα, εξετάζονται και άλλες εγγυήσεις ασφαλείας που προωθούν η Βρετανία και η Γαλλία, ως βάση ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου ειρήνης.

Οι λεπτομέρειες περιλαμβάνουν πιθανές αεροπορικές περιπολίες, στρατιωτική εκπαίδευση και ναυτικές αποστολές στη Μαύρη Θάλασσα, οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα, μετά από εβδομάδες διπλωματικών συζητήσεων που πυροδότησαν οι επαφές του Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Η επιτάχυνση του σχεδίου από τους Ευρωπαίους συμμάχους ήρθε μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι ο Πούτιν είναι ανοιχτός στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας από τις δυτικές δυνάμεις στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επίσης εκφράσει τη διάθεσή του να υποστηρίξει μια αποστολή που θα μπορούσε να είναι από τις πιο σημαντικές στο εξωτερικό μετά τους πολέμους σε Αφγανιστάν και Ιράκ.

Οι Αμερικανοί μισθοφόροι θα μπορούσαν να αναλάβουν την κατασκευή οχυρώσεων και βάσεων κοντά στη ζώνη του πολέμου, ενισχύοντας παράλληλα τις ευρωπαϊκές δυνάμεις και δημιουργώντας ένα αποτρεπτικό μήνυμα απέναντι σε οποιαδήποτε ρωσική επίθεση. Η παρουσία τους θα ενίσχυε την «αμερικανική συμμετοχή» στη συμφωνία ειρήνης και θα συνδέονταν με την εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων της Ουκρανίας, στο πλαίσιο συμφωνίας Ουάσινγκτον–Κιέβου.

Παρά την αντίθεση του Λευκού Οίκου για την ανάπτυξη τακτικών στρατευμάτων, η υποστήριξη προς τις ευρωπαϊκές δυνάμεις θεωρείται επαρκής για να ενισχυθεί οποιοδήποτε σχέδιο ειρήνης. Βρετανικές πηγές σημειώνουν ότι η παρουσία μισθοφόρων με αμερικανικά διαβατήρια «δημιουργεί ένα αποτελεσματικό αποτρεπτικό μήνυμα για τον Πούτιν».