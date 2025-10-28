Νέο επεισόδιο φαίνεται να ταράζει τη βρετανική βασιλική οικογένεια, αυτή τη φορά με πρωταγωνιστή τον πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις της γνωστής δημοσιογράφου Έμιλι Μέιτλις, ο διάδοχος του θρόνου φέρεται να απείλησε να αφαιρέσει τους βασιλικούς τίτλους από τις ξαδέλφες του, πριγκίπισσες Ευγενία και Βεατρίκη, αν δεν έπειθαν τον πατέρα τους, πρίγκιπα Άντριου, να εγκαταλείψει το Royal Lodge — την πολυτελή κατοικία όπου διαμένει τα τελευταία 20 χρόνια χωρίς να καταβάλλει ενοίκιο.

Η Μέιτλις, που είχε πάρει τη θρυλική συνέντευξη του Άντριου στο Newsnight το 2019, αποκάλυψε στο podcast The News Agents ότι ο Γουίλιαμ φέρεται να συναντήθηκε πρόσφατα με τις δύο πριγκίπισσες, δίνοντάς τους ένα σαφές μήνυμα:

είτε βοηθούν να λυθεί το «πρόβλημα Άντριου», είτε διακινδυνεύουν να χάσουν τους τίτλους τους.

Το αγκάθι του Royal Lodge

Το ζήτημα της κατοικίας του Δούκα του Γιορκ έχει εξελιχθεί σε μεγάλο πονοκέφαλο για το Παλάτι.

Ο πρίγκιπας Άντριου και η πρώην σύζυγός του Σάρα Φέργκιουσον κατοικούν στο πολυτελές αρχοντικό του Γουίνδσορ από το 2008, αρνούμενοι να το εγκαταλείψουν παρά τις πιέσεις — ιδιαίτερα μετά το σκάνδαλο με τον Τζέφρι Επστάιν, που στιγμάτισε ανεπανόρθωτα τη δημόσια εικόνα του Άντριου.

«Υπήρχαν πληροφορίες ότι ο Γουίλιαμ είπε στις πριγκίπισσες πως, αν δεν καταφέρουν να πείσουν τον πατέρα τους να φύγει, το Παλάτι θα επανεξετάσει το καθεστώς των τίτλων τους», ανέφερε η Μέιτλις, προσθέτοντας:

«Μπορεί κανείς να καταλάβει γιατί ο Άντριου θα έκανε τα πάντα για να προστατεύσει τις κόρες του και να διασφαλίσει ότι θα παραμείνουν “πριγκίπισσες”, ό,τι κι αν συμβεί».

Το επεισόδιο με τον βασιλιά Κάρολο

Η δημοσιογράφος αποκάλυψε ακόμη ότι ο βασιλιάς Κάρολος σχεδίαζε, μετά την επιστροφή του από το Βατικανό, να περάσει από το Royal Lodge «για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους» σχετικά με τον αδελφό του.

Ωστόσο, όταν τηλεοπτικά συνεργεία και ελικόπτερα συγκεντρώθηκαν έξω από την έπαυλη, το Παλάτι φέρεται να πανικοβλήθηκε και να ακύρωσε την επίσκεψη την τελευταία στιγμή.

«Ο βασιλιάς τελικά δεν πέρασε ποτέ από εκεί», κατέληξε η Μέιτλις, τονίζοντας ότι το περιστατικό αυτό αποτυπώνει πόσο εύθραυστες είναι οι ισορροπίες μέσα στη βρετανική βασιλική οικογένεια.