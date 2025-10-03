Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε διορία στη Χαμάς έως τις 6 το απόγευμα της Κυριακής (5/10) ώρα Ουάσιγκτον, (01.00 τη Δευτέρα ώρα Ελλάδας), προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για το μέλλον της Γάζας. Σύμφωνα με τον Τραμπ, αυτή θα είναι «η τελευταία ευκαρία» για την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση.

«Μια συμφωνία πρέπει να επιτευχθεί με τη Χαμάς έως το απόγευμα της Κυριακής, στις ΕΞΙ ώρα Ουάσιγκτον», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Κάθε χώρα την έχει υπογράψει! Εάν αυτή η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ συμφωνία δεν επιτευχθεί, η ΚΟΛΑΣΗ, όπως κανείς δεν την έχει ποτέ δει, θα ξεσπάσει εναντίον της Χαμάς», τόνισε, με την Χαμάς να ζητάει περισσότερο χρόνο για να τη μελετήσει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τρίτη πως θα δώσει προθεσμία στη Χαμάς τρεις ή τέσσερις ημέρες προκειμένου να αποδεχθεί το έγγραφο των 20 σημείων, με το οποίο καλείται η οργάνωση να αφοπλιστεί, ένα αίτημα που είχε προηγουμένως απορρίψει η Χαμάς. Την Τετάρτη μια πηγή προσκείμενη στην οργάνωση ανέφερε πως η Χαμάς εξετάζει την πρόταση.

Το σχέδιο προβλέπει μια άμεση εκεχειρία, μια ανταλλαγή όλων των ομήρων που κρατάει η Χαμάς έναντι Παλαιστινίων κρατουμένων που είναι φυλακισμένοι στο Ισραήλ, μια σταδιακή απόσυρση των Ισραηλινών από τη Γάζα, τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη συγκρότηση μιας μεταβατικής κυβέρνησης υπό την ηγεσία ενός διεθνούς σώματος.

Πηγή: ΑΠΕ