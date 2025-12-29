Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Ντόναλντ Τραμπ συναντώνται σήμερα επισήμως και σε διμερές επίπεδο για έκτη φορά μέσα σε έναν χρόνο, αυτή τη φορά στο Μαρ-α-Λάγκο – για δεύτερη επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού στην έπαυλη του Αμερικανού προέδρου. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρίσκεται ξεκάθαρα η Γάζα.

Πριν από την είσοδό τους στην υπερπολυτελή κατοικία του Ντόναλντ Τραμπ, οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε εκτενείς δηλώσεις, με μια ευρεία «βεντάλια» θεμάτων να τίθεται προς συζήτηση. Τις περισσότερες απαντήσεις έδωσε ο ίδιος ο Τραμπ, ενώ ο Νετανιάχου περιορίστηκε, όπως συνηθίζεται, σε λιγότερες παρεμβάσεις.

Σε ό,τι αφορά το βασικό ζήτημα της ημέρας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε ότι στόχος είναι η εκεχειρία που έχει επιτευχθεί στη Γάζα να προχωρήσει στη δεύτερη φάση της: την ανοικοδόμηση της περιοχής και τον διορισμό προσωρινής διοίκησης. Όπως τόνισε, αυτό αναμένεται να συμβεί «πολύ σύντομα», ακόμη και αν δεν έχει ολοκληρωθεί ο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς, για τον οποίο – όπως σημείωσε – ο ίδιος θα επιμείνει προσωπικά.

Trump:



Bibi is a strong man. He can be very difficult, on occasion. But you need a strong man.



If you had a weak man, you wouldn’t have Israel right now.



They would not exist with most other leaders, and now they’re stronger than ever. pic.twitter.com/MoxVrPOHvP December 29, 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στη σχέση του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, μια σχέση για την οποία το τελευταίο διάστημα έχουν γραφτεί πολλά. Για ακόμη μία φορά, εξήρε δημόσια τον Νετανιάχου, επαναλαμβάνοντας πως θα πρέπει να του δοθεί προεδρική χάρη για τις κατηγορίες διαφθοράς που τον βαραίνουν και για τις οποίες εκκρεμούν σειρά δικών. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι συζήτησε πρόσφατα το ζήτημα με τον πρόεδρο του Ισραήλ, ο οποίος τον διαβεβαίωσε πως «έρχεται η συγκεκριμένη εξέλιξη σύντομα».

Παράλληλα, χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «ήρωα» και υποστήριξε πως «χωρίς αυτόν το Ισραήλ δεν θα υπήρχε σήμερα». Ωστόσο, αυτή τη φορά δεν έκανε λόγο για τον «πιο στενό του διαχρονικά φίλο», όπως είχε πράξει σε όλες τις προηγούμενες πέντε συναντήσεις τους μέσα στο 2025.

Αντίθετα, συνεχίστηκε η παράδοση που θέλει τον Ντόναλντ Τραμπ να αιφνιδιάζει δυσάρεστα τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Μετά τη σοκαριστική – για τον Νετανιάχου – αναφορά, πριν από μήνες, στο σχέδιο μετατροπής της Γάζας σε τουριστικό θέρετρο αμερικανικών συμφερόντων, αφού προηγουμένως εκκενωθεί από τους Παλαιστινίους, σήμερα ο Τραμπ επαίνεσε εκ νέου τον Ταγίπ Ερντογάν. Και μάλιστα το έκανε όχι μόνο μπροστά σε ανοιχτές κάμερες, αλλά και δίπλα στον ίδιο τον Νετανιάχου.

Ακόμη πιο άβολη ήταν η απάντηση του Αμερικανού προέδρου σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το αν θα είχε πρόβλημα με την παρουσία τουρκικών δυνάμεων στη Γάζα ως εγγυητών της τάξης και της νομιμότητας. Ο Τραμπ δήλωσε πως αυτό «είναι κάτι που δεν έχω κανένα πρόβλημα να κάνει ο φίλος μου Ερντογάν», αφήνοντας – για ακόμη μία φορά – ένα παγωμένο χαμόγελο στο πρόσωπο του «Μπίμπι».

Trump on allowing Turkish troops in Gaza:



I have a great relationship with President Erdogan, and we’ll be talking about it. And if it’s good, I think that’s good.



Türkiye has been great. And he’s been, you know, excellent. As far as I’m concerned, he’s been very good. pic.twitter.com/euZ78kPssB — Clash Report (@clashreport) December 29, 2025

Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε δημόσια ότι οι ΗΠΑ προχώρησαν πρόσφατα σε πλήγμα χερσαίου στόχου στη Βενεζουέλα. Όπως ανέφερε, επλήγη τμήμα λιμανιού της χώρας της Λατινικής Αμερικής, από το οποίο – σύμφωνα με τον ίδιο – ξεκινούσαν πλοιάρια που μετέφεραν ναρκωτικά προς τις ΗΠΑ. Υπογράμμισε μάλιστα ότι πλέον έχει σταματήσει το 97% των ναρκωτικών που έφταναν στη χώρα του δια θαλάσσης.

Όταν ρωτήθηκε για τα επόμενα σχέδια της Ουάσινγκτον σε σχέση με τη Βενεζουέλα, ο Αμερικανός πρόεδρος περιορίστηκε στο να πει ότι δεν θα προσθέσει τίποτα περισσότερο.

Τέλος, αναφερόμενος στους ρωσικούς ισχυρισμούς περί απόπειρας επίθεσης στο σπίτι του Ρώσου προέδρου με ουκρανικά drones, ο Τραμπ δήλωσε ότι ενημερώθηκε κατά τη διάρκεια σημερινής τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Κρεμλίνο. Όπως διευκρίνισε, επικοινωνία χθες – μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι – δεν υπήρξε, λόγω της προχωρημένης ώρας στη Μόσχα. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν διαθέτει στοιχεία που να αποδεικνύουν πως το περιστατικό συνέβη, σημειώνοντας πάντως ότι καλό θα ήταν να μην έχει γίνει τίποτα, καθώς «βρισκόμαστε σε μία κρίσιμη καμπή του πολέμου».

Η Χαμάς ξεκαθαρίζει πως δεν θα καταθέσει τα όπλα όσο υπάρχει κατοχή στη Γάζα

Στο μεταξύ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς διεμήνυσε σήμερα (29/12), για ακόμη μια φορά, πως δεν θα καταθέσει τα όπλα, λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Παράλληλα, οι Ταξιαρχίες Ιζεντίν αλ Κάσαμ επιβεβαίωσαν τον θάνατο του εκπροσώπου τους, Αμπού Ομπέιντα, τον οποίο είχε ανακοινώσει το Ισραήλ από τον Αύγουστο, με την Χαμάς να υπόσχεται εκδίκηση.

«Ο λαός μας αμύνεται και δεν θα καταθέσει τα όπλα όσο συνεχίζεται η κατοχή. Δεν θα παραδοθεί, ακόμη κι αν χρειαστεί να πολεμήσει με γυμνά χέρια», δήλωσε ο διάδοχός του – ο οποίος έχει υιοθετήσει το ίδιο ψευδώνυμο – σε βίντεο που δημοσιοποίησε στην πλατφόρμα Telegram.

Το μήνυμα είδε το φως της δημοσιότητας ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης του ισραηλινού πρωθυπουργού με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Οι ΗΠΑ και περιφερειακοί μεσολαβητές επιδιώκουν να επιταχύνουν τη διαδικασία για την έναρξη της δεύτερης φάσης μιας εύθραυστης εκεχειρίας που ισχύει από τον Οκτώβριο στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων βρίσκεται το ζήτημα του αφοπλισμού της Χαμάς, κάτι που απορρίπτει το παλαιστινιακό κίνημα.

«Καλούμε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να εργαστούν για τον αφοπλισμό των δυνάμεων κατοχής, που έχουν χρησιμοποιήσει και εξακολουθούν να χρησιμοποιούν φονικά όπλα για την εξόντωση του λαού μας», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς.