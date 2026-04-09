Ως ο μεγαλύτερος χαμένος ενός πολέμου από τον οποίο δεν έχει κανείς ακόμα βγει νικητής φαίνεται να είναι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με τον Guardian, καθώς η πρόσφατη κατάπαυση πυρός με το Ιράν παραμένει εύθραυστη και αβέβαιη.

Όπως επισημαίνει η βρετανική εφημερίδα, μετά από χρόνια απειλών του Μπενιαμίν Νετανιάχου εναντίον του Ιράν, τους θεατρινισμούς του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τα υποτιθέμενα στοιχεία που διαρκώς επιδεικνύονταν στα μάτια των παγκόσμιων μέσων ενημέρωσης και τη διπλωματική πίεση που ασκούσε στους προέδρους των ΗΠΑ να συμφωνήσουν σε πόλεμο εναντίον του Ιράν, η σύγκρουση του Ισραήλ με την Τεχεράνη αποδείχθηκε αποτυχία.

Πηγή: Reuters

Η εκτίμηση της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών ότι οι ισραηλινές προβλέψεις για αλλαγή καθεστώτος και επανάσταση στο Ιράν ήταν «γελοίες» αποδείχθηκε σωστή. Επίσης και η ισραηλινή πρόβλεψη ότι ο πόλεμος θα διαρκούσε στην καλύτερη περίπτωση λίγες μέρες, στη χειρότερη λίγες εβδομάδες, αποδείχθηκε πως ήταν αρκετά μακριά από την πραγματικότητα.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Κανάλι 12, ακόμα και τη Δευτέρα (6/4) ο Νετανιάχου πίεζε τον Ντόναλντ Τραμπ να μην συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός. Για μια μέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη και στη συνέχεια υποχώρησε και σύμφωνα με ορισμένα ρεπορτάζ, παραμέρισε το Ισραήλ κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων.

Συνέπειες ισραηλινού πλήγματος που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στην Αλ-Μαζράα στη Βηρυτό – Λίβανος, 9 Απριλίου 2026.

Μάλιστα στην ανάλυση του Guardian παρατίθενται δηλώσεις της ισραηλινής αντιπολίτευσης, η οποία άσκησε σκληρή κριτική στον Νετανιάχου.

«Ποτέ στην ιστορία μας δεν έχει συμβεί τέτοια πολιτική καταστροφή. Το Ισραήλ δεν είχε καν θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όταν ελήφθησαν αποφάσεις που αφορούσαν τον πυρήνα της εθνικής μας ασφάλειας», έγραψε στο X ο κύριος ηγέτης της αντιπολίτευσης του Ισραήλ, Γιαΐρ Λαπίντ.

נתניהו הוביל אותנו למפולת אסטרטגית. היה פה שילוב מחפיר של יוהרה, חוסר אחריות,עבודת מטה רשלנית, שקרים שנמכרו לאמריקאים ופגעו באמון בין המדינות. הצלחה צבאית שהפכה לאסון מדיני.



לישראל לא היתה שום השפעה על ההסכם שנחתם הלילה בין ארצות הברית לאיראן. נתניהו הפך אותנו למדינת חסות שמקבלת… pic.twitter.com/s4IqOQe098 — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) April 8, 2026

«Ο στρατός εκτέλεσε όλα όσα του ζητήθηκαν και ο λαός επέδειξε αξιοθαύμαστη αντοχή, αλλά ο Νετανιάχου απέτυχε πολιτικά, απέτυχε στρατηγικά και δεν πέτυχε κανέναν από τους στόχους που ο ίδιος έθεσε. Θα μας πάρει χρόνια να αποκαταστήσουμε την πολιτική και στρατηγική ζημιά που προκάλεσε ο Νετανιάχου λόγω αλαζονείας, αμέλειας και έλλειψης στρατηγικού σχεδιασμού», προσέθεσε.

לא היה אסון מדיני כזה בכל תולדותינו. ישראל לא היתה אפילו ליד השולחן כשנעשו החלטות הנוגעות לליבת הבטחון הלאומי שלנו.



הצבא ביצע את כל מה שביקשו ממנו, הציבור הציג חוסן מדהים, אבל נתניהו נכשל מדינית, נכשל איסטרטגית, לא עמד באף אחת מהמטרות שהוא בעצמו הציב.



ייקח לנו שנים לתקן את… — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) April 8, 2026

Παρόμοια σχόλια έκανε και ο ηγέτης του αριστερού κόμματος των Δημοκρατικών, Γιαΐρ Γκολάν, ο οποίος χαρακτήρισε επίσης την κατάπαυση πυρός ως «στρατηγική αποτυχία» του Νετανιάχου.

«Υποσχέθηκε μία ιστορική νίκη και ασφάλεια για γενιές, και στην πράξη, καταλήξαμε σε μία από τις σοβαρότερες στρατηγικές αποτυχίες που έχει γνωρίσει ποτέ το Ισραήλ», ανέφερε ο Γκολάν σε ανάρτησή του στο X. «Πρόκειται για μια ολοκληρωτική αποτυχία που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ισραήλ για τα επόμενα χρόνια», συμπλήρωσε.

נתניהו שיקר.



הוא הבטיח “ניצחון היסטורי” וביטחון לדורות ובפועל קיבלנו כישלון אסטרטגי מהחמורים שידעה ישראל.



נשפך כאן דם.

אזרחים נהרגו. לוחמים גיבורים נפלו.

מדינה שלמה במקלטים.

צה״ל עשה את שלו בעוצמה והביא הישגים, אבל ממשלת נתניהו-סמוטריץ-בן גביר שוב נכשלה בתרגום שלהם לניצחון.… — Yair Golan – יאיר גולן (@YairGolan1) April 8, 2026

Ο Νετανιάχου απέτυχε στους στόχους του

Ο Guardian σημειώνει ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έπαιξε τα πάντα στον πόλεμο, αλλά απέτυχε στους κύριους στόχους του. Δεν κατάφερε να ανατρέψει το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν, να κατασχέσει τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου ή να αποδυναμώσει ουσιαστικά τη χώρα. Ταυτόχρονα, η διεθνής εικόνα του Ισραήλ έχει υποστεί περαιτέρω πλήγμα, μετά τις κατηγορίες για γενοκτονία στη Γάζα.

Από στρατιωτική σκοπιά, παρά τις δηλώσεις του Τραμπ, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης βγήκαν ενισχυμένοι, καθώς η Τεχεράνη πέτυχε τον βασικό της στόχο: να αντέξει μια επίθεση διάρκειας ενός μήνα από δύο από τις ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις. Το καθεστώς παραμένει άθικτο, με σημαντικούς στρατιωτικούς πόρους, και είναι πιθανό να επιδιώξει ταχεία ανασυγκρότηση και αντίποινα, διατηρώντας ανοιχτές ευκαιρίες για μελλοντικές στρατιωτικές ενέργειες.

Φιλιππινέζοι ακτιβιστές διαδηλώνουν ενάντια στη σύγκρουση ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, εν μέσω εκεχειρίας δύο εβδομάδων, στη Μανίλα, στις Φιλιππίνες, στις 9 Απριλίου 2026. – Reuters

Σύμφωνα με τον Guardian και τον ανταποκριτή στρατιωτικών θεμάτων της Haaretz, Άμος Χαρέλ, η αποτυχία στα πολεμικά σχέδια του Νετανιάχου ήταν προδιαγεγραμμένη.

Οι αδυναμίες που μοιράζονται η τρέχουσα αμερικανική κυβέρνηση και το ισραηλινό σύστημα υπό τον Νετανιάχου ήρθαν στο φως, όπως η τάση να ρισκάρουν βασιζόμενοι σε αβάσιμους ευσεβείς πόθους, επιπόλαια και ημιτελή σχέδια, περιφρόνηση των εμπειρογνωμόνων και πίεση για ευθυγράμμιση με τις πολιτικές επιθυμίες.

Αυτή είναι η τέταρτη συνεχόμενη φορά, στη Γάζα, μία φορά στο Λίβανο και δύο φορές στο Ιράν, που οι κομπασμοί για ολοκληρωτική νίκη και εξάλειψη υπαρξιακών απειλών αποδεικνύονται κενές υποσχέσεις.

Επιμένει στον Λίβανο γιατι δεν μπόρεσε να επιβληθεί στο Ιράν

Η συνεχής επιμονή του Νετανιάχου σε επιθέσεις στον νότιο Λίβανο θεωρείται υπερφίαλη, καθώς η Χεζμπολάχ γνωρίζει καλά τον τόπο της μάχης. Οι μαζικές, απροειδοποίητες αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ μοιάζουν περισσότερο με τιμωρητική ενέργεια, αφού οι στόχοι στο Ιράν δεν επετεύχθησαν.

Σοβαρές επιπτώσεις για τον Νετανιάχου εντός και εκτός Ισραήλ

Οι συνέπειες για τη δημόσια εικόνα του Νετανιάχου και του Ισραήλ φαίνεται να είναι σοβαρές, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, όπου η πολιτική συναίνεση υπέρ του Ισραήλ, που διατηρούνταν από τη δεκαετία του 1960, αρχίζει να καταρρέει.

Ο ρόλος του Ισραήλ στην ώθηση του Τραμπ προς τον πόλεμο στο Ιράν δέχεται επικρίσεις από προοδευτικούς και ακροδεξιούς ψηφοφόρους, ενώ η γενική υποστήριξη προς τη χώρα βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Εσωτερικά, σε χρονιά εκλογών, ο Νετανιάχου φαίνεται να χάνει πολιτικά, καθώς δεν πέτυχε κανέναν από τους κύριους στρατηγικούς στόχους του και η ασφάλεια του Ισραήλ δεν βελτιώθηκε. Παρά τον κυνισμό του στην προβολή προσωρινών επιτευγμάτων, οι Ισραηλινοί αντιλαμβάνονται ότι η «υπαρξιακή» απειλή παραμένει.

Το Ιράν, με τη νέα ηγεσία του σκληροπυρηνικού γιου του Χαμενεΐ, συνεχίζει το πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ η Τεχεράνη επιμένει στο δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου, παρά την αντίθεση Τραμπ.

Ο Τραμπ δίστασε πριν την πιο επικίνδυνη κλιμάκωση, ιδιαίτερα για τις χερσαίες δυνάμεις, λόγω κόστους και επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία. Μετά την αποτυχία του πολέμου, ο Νετανιάχου χάνει πιθανώς την αμερικανική στήριξη, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη στρατηγική του και το πολιτικό του μέλλον.

(Πηγή: Guardian)