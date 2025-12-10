Ένα σπάνιο και ιδιαίτερα ανησυχητικό ιατρικό περιστατικό καταγράφηκε στις ΗΠΑ, όταν λήπτης νεφρικού μοσχεύματος κατέληξε από λύσσα λίγες εβδομάδες μετά τη μεταμόσχευση, χωρίς να έχει καμία προσωπική επαφή με μολυσμένα ζώα.

Σύμφωνα με το ScienceAlert, η υπόθεση θεωρείται μόλις η τέταρτη επιβεβαιωμένη μετάδοση λύσσας μέσω μεταμόσχευσης οργάνων από το 1978.

Τι αποκάλυψε η έρευνα του CDC

Η εκτενής διερεύνηση από τα Κέντρα Ελέγχου Νοσημάτων (CDC) έδειξε ότι η μόλυνση προερχόταν από τον ίδιο τον δότη.

Όπως ανέφερε το Scientific American, ο δότης ένας άνδρας από το Άινταχο είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή τον Δεκέμβριο του 2024, περίπου πέντε εβδομάδες μετά από μια φαινομενικά ασήμαντη γρατζουνιά από κουνάβι, η οποία τελικά αποδείχθηκε μοιραία.

Επειδή τότε κανείς δεν είχε υποψιαστεί λύσσα, τα όργανά του (καρδιά, πνεύμονες, νεφρά και κερατοειδείς) αφαιρέθηκαν προς μεταμόσχευση.

Εξέλιξη της κατάστασης του λήπτη

Περίπου έναν μήνα μετά τη μεταμόσχευση, ο άνδρας από το Μίσιγκαν άρχισε να παρουσιάζει συμπτώματα συμβατά με λύσσα.

Δείγματα σάλιου, ιστών και άλλων υγρών που στάλθηκαν στο CDC βρέθηκαν θετικά σε RNA του ιού της λύσσας, και επειδή ο ασθενής δεν είχε ποτέ έρθει σε επαφή με ζώα, οι ερευνητές στράφηκαν στον δότη.

Έπειτα από εκ νέου ανάλυση αρχειοθετημένων δειγμάτων, διαπιστώθηκε ότι βιοψία νεφρού του δότη ήταν θετική στον ιό, επιβεβαιώνοντας ότι το μόσχευμα ήταν η πηγή της μόλυνσης. Ο λήπτης κατέληξε την έβδομη ημέρα νοσηλείας του.

Τι συνέβη με τα υπόλοιπα μοσχεύματα

Η καρδιά και οι πνεύμονες είχαν δοθεί σε ερευνητικό κέντρο για εκπαιδευτικούς σκοπούς, άρα δεν κινδύνευσε κάποιος ασθενής.



είχαν δοθεί σε ερευνητικό κέντρο για εκπαιδευτικούς σκοπούς, άρα δεν κινδύνευσε κάποιος ασθενής. Οι τρεις λήπτες κερατοειδών ενημερώθηκαν άμεσα και εφαρμόστηκαν τα ειδικά πρωτόκολλα:

αφαιρέθηκαν οι κερατοειδείς

χορηγήθηκε άμεσα προφυλακτική θεραπεία, με επιτυχία.

Ιχνηλατήσεις και προληπτικά μέτρα

Οι αρχές χαρτογράφησαν τις επαφές του δότη και του λήπτη, φτάνοντας συνολικά τα 357 άτομα, εκ των οποίων τα 46 έλαβαν προληπτική αγωγή.

Το CDC υπογραμμίζει ότι το περιστατικό φανερώνει την ανάγκη για αυστηρότερες οδηγίες, όταν ο δότης έχει ιστορικό επαφής με άγρια ζώα ή τραυματισμό που μπορεί να σχετίζεται με τον ιό της λύσσας.

Με πληροφορίες από cdc.gov, sciencealert και scientificamerican

