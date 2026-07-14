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Ο γερουσιαστής Τόμι Τάμπερβιλ ανέφερε πως ο Γκράχαμ είχε επικοινωνήσει με συνεργάτιδά του αναφέροντας έντονους πόνους στο στήθος λίγο πριν καταλήξει.

Ο γερουσιαστής Τζον Κόρνιν ζήτησε τη δημοσιοποίηση των τοξικολογικών εξετάσεων για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και να σταματήσουν οι θεωρίες συνωμοσίας.

Η αδελφή του εκλιπόντος, Νταρλίν Γκράχαμ Νορντόουν, διορίστηκε προσωρινά στη θέση του στη Γερουσία μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του τον Ιανουάριο.

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα προγραμματίζει προκριματικές εκλογές για τις 11 Αυγούστου προκειμένου να επιλέξει τον υποψήφιο που θα διεκδικήσει την έδρα στις εκλογές του Νοεμβρίου.

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Πολλά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν για τον ξαφνικό θάνατο του γερουσιαστή και στενού συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ, Λίντσεϊ Γκράχαμ σε ηλικία 71 ετών. Σύμφωνα με την πρώτη ιατροδικαστική έκθεση, ο Γκράχαμ πέθανε από «αορτική ανατομή λόγω αρτηριοσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου», αλλά ακόμη εκκρεμούν η τελική έκθεση και οι τοξικολογικές εξετάσεις.

Το τηλεφώνημα του γερουσιαστή

Σύμφωνα με το CNN, ο γερουσιαστής των Ρεπουμπλικανών, Τόμι Τάμπερβιλ αποκάλυψε ότι ο Γκράχαμ τηλεφώνησε στην υπεύθυνη προγραμματισμού το βράδυ του Σαββάτου, κάνοντας λόγο για έντονους πόνους στο στήθος και ζητώντας της να καλέσει τις πρώτες βοήθειες. Ο ίδιος δεν είχε επικοινωνήσει ακόμη με το 112 όταν τηλεφώνησε στη συνεργάτιδά του.

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Η Τέιλορ Ράιντι, διευθύντρια επικοινωνίας του Γκράχαμ, δήλωσε ότι τα προκαταρκτικά ευρήματα του ιατροδικαστή της Ουάσινγκτον δείχνουν ως αιτία θανάτου επιπλοκές από διαχωρισμό αορτής λόγω αρτηριοσκληρυντικής καρδιαγγειακής νόσου (ρήξη στο εσωτερικό τοίχωμα της αορτής). Ο διαχωρισμός αορτής δεν αποτελεί έμφραγμα, αλλά τα συμπτώματά του –όπως ο πόνος στο στήθος ή το στομάχι, η δύσπνοια και η απώλεια αισθήσεων– συχνά προσομοιάζουν με αυτό.

Ενώ εκκρεμεί η τελική ιατροδικαστική έκθεση, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Κόρνιν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι επιθυμεί τη δημοσιοποίηση των τοξικολογικών εξετάσεων, ώστε «να αποκλειστεί οποιαδήποτε υπόνοια για εγκληματική ενέργεια» και να σταματήσουν οι θεωρίες συνωμοσίας στο διαδίκτυο.

«Είδα την αρχική διάγνωση για διαχωρισμό αορτής, κάτι που προφανώς μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο. Ωστόσο, δεδομένου του πού βρισκόταν και των θεμάτων που υπερασπιζόταν, θεωρώ ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάθε ερώτημα με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων», τόνισε ο Κόρνιν. Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Υπενθυμίζουμε ότι ο Γκράχαμ είχε μόλις επιστρέψει από διπλωματικό ταξίδι στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε στο CNN ότι επικοινώνησαν λίγο πριν από τον θάνατό του, συζητώντας για το νομοσχέδιο ταυτοποίησης ψηφοφόρων «SAVE America Act» και ένα σκληρότερο πακέτο κυρώσεων κατά της Ουκρανίας.

«Μου είπε “είμαι κουρασμένος γιατί ήταν μεγάλο το ταξίδι”, αλλά πέρα από αυτό, ήταν μια χαρά», είχε πει ο Τραμπ.

Σύμφωνα με πηγές του Λευκού Οίκου που επικαλείται το CNN, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα στηρίξει την ψήφιση ενός διακομματικού νομοσχεδίου για την επιβολή σκληρών κυρώσεων στη Ρωσία, το οποίο είχε εισαγάγει ο ίδιος ο Λίντσεϊ Γκράχαμ. Η κίνηση αυτή αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για την οριστική έγκρισή του από το Κογκρέσο.

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Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, πάνω στο οποίο ο Γκράχαμ εργαζόταν επί χρόνια, δίνει στον Τραμπ την εξουσία να επιβάλλει πιο αυστηρούς δασμούς στις εισαγωγές χωρών που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ουράνιο, με στόχο να ενταθεί η οικονομική πίεση στη Μόσχα για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η αδελφή του Γκράχαμ θα καλύψει προσωρινά την έδρα του στη Γερουσία

Επιπλέον, έγινε γνωστό ότι ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας Χένρι ΜακΜάστερ διόρισε γερουσιάστρια την Νταρλίν Γκράχαμ Νορντόουν, που αναμένεται ότι θα ορκιστεί εντός της εβδομάδας και θα υπηρετήσει μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου, οπότε θα έληγε υπό κανονικές συνθήκες η θητεία του αδελφού της.

South Carolina Gov. Henry McMaster appointed Darline Graham Nordone, Sen. Lindsey Graham's sister, to temporarily fill his U.S. Senate seat after Graham's sudden death. pic.twitter.com/VJ6mQ7JHIM Advertisement July 13, 2026

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα της Νότιας Καρολίνας θα οργανώσει προκριματικές εκλογές στις 11 Αυγούστου για να επιλέξει τον υποψήφιό του για τις εκλογές του Νοεμβρίου, μετά τον θάνατο του Γκράχαμ. Εάν κανείς δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, θα διεξαχθεί επαναληπτικός γύρος στις 25 του ίδιου μήνα.

Όποιος αναδειχθεί νικητής θα αντιμετωπίσει στις εκλογές τη Δημοκρατική Άνι Αντριους. Δεν είναι σαφές προς το παρόν αν η Νορντόουν θα επιδιώξει να διεκδικήσει το χρίσμα.

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