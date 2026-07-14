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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να αναφερθεί στις πολεμικές συγκρούσεις με το Ιράν και στα ζητήματα εκλογικής ακεραιότητας.

Στο πλαίσιο των εκλογικών θεμάτων, ο Τραμπ θα προωθήσει το νομοσχέδιο SAVE America Act για την ταυτοποίηση των ψηφοφόρων.

Παράλληλα, θα παρουσιάσει αποχαρακτηρισμένες πληροφορίες για τις εκλογές του 2020, υποστηρίζοντας την ύπαρξη τεχνικών αδυναμιών στα συστήματα ψηφοφορίας.

Σύμβουλος του Προέδρου διευκρίνισε ότι η ομιλία θα αποτελέσει ένα ποτ πουρί θεμάτων, ενισχύοντας τη σημασία των τηλεοπτικών εμφανίσεων σε prime-time ζώνη.

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Ενώ σημειώνονται νέες πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα απευθύνει διάγγελμα από τον Λευκό Οίκο σε prime-time ζώνη την Πέμπτη, όπου αναμένεται να αναφερθεί στις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου και την εκλογική ακερραιότητα, όπως αποκαλύπτει ανώτερος σύμβουλός του στο Axios που σχολίασε ότι η ομιλία θα είναι ένα «ποτ πουρί θεμάτων».

«Ποτ πουρί» το διάγγελμα Τραμπ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει στο Truth Social ότι σχεδιάζει να απευθύνει «ομιλία προς το έθνος» την Πέμπτη στις 9 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ). Αν και δεν είναι ακόμα απολύτως βέβαιο ποια ακριβώς θέματα θα καλύψει, ο σύμβουλός του διευκρίνισε ότι θα αναφερθεί αφενός στην επανεκκίνηση των συγκρούσεων με το Ιράν και αφετέρου στην εκλογική διαμάχη.

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Ειδικότερα για το τελευταίο, ο Τραμπ επιδιώκει να προωθήσει την ψήφιση του νομοσχεδίου SAVE America Act, ενός αυστηρού νόμου για την ταυτοποίηση των ψηφοφόρων, ενώ αναμένεται να παρουσιάσει πορίσματα αξιωματούχων των υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με την επανεξέταση των εκλογών του 2020 από την κυβέρνησή του – τις οποίες ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί ότι έχασε.

President Trump will give a national address on July 16 about newly declassified intelligence on investigations into US elections and what the White House says are voting machine vulnerabilities, an ‌administration official told Reuters https://t.co/KuZEyvOH5Y July 14, 2026

Ταυτόχρονα, ο σύμβουλος του Τραμπ διέψευσε τις διαδικτυακές φήμες που ήθελαν τον πρόεδρο να σχεδιάζει αναφορές στις εκλογές του 2020 για τη Γερουσία στην Τζόρτζια, όπου είχαν επικρατήσει δύο Δημοκρατικοί.

Η ίδια πηγή μιλώντας στο Reuters, αποκάλυψε ότι ο Πρόεδρος θα αναφερθεί στις «τεχνικές αδυναμίες» στα μηχανήματα ψηφοφορίας οι οποίες –κατά τους ισχυρισμούς τους– επέτρεψαν σε ξένες δυνάμεις να πραγματοποιήσουν κυβερνοεπιθέσεις.

Για αυτόν τον λόγο θα δώσει στη δημοσιότητα πρόσφατα αποχαρακτηρισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με τις εκλογές του 2020.

Η τελευταία φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ απευθύνθηκε στο έθνος με ένα τόσο μεγάλο τηλεοπτικό διάγγελμα ήταν την 1η Απριλίου. Σε εκείνη την ομιλία, είχε εξηγήσει τους λόγους που οδηγήθηκαν οι ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν, περισσότερο από έναν μήνα μετά την έναρξη της κοινής στρατιωτικής επιχείρησης με το Ισραήλ.

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Με τον Ντόναλντ Τραμπ, βέβαια, κανείς δεν μπορεί να είναι απολύτως σίγουρος για το τι θα ακούσει, καθώς συχνά παρεκκλίνει από το γραπτό κείμενο.

«Θέλουμε να μπούμε σε έναν σταθερό ρυθμό τέτοιων εμφανίσεων. Είναι εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο να δίνεις ομιλίες σε prime-time ζώνη, καθώς προσδίδει μια αίσθηση ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας σε όσα λέει ο πρόεδρος», κατέληξε ο σύμβουλός του στο Axios.

Πηγές: Axios, Reuters

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