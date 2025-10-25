Μια γυναίκα στη Φλόριντα επανήλθε από ιατρικά προκληθέν κώμα χάρη στην παρουσία ενός σκύλου θεραπείας, ο οποίος την πλησίασε και ακούμπησε απαλά το χέρι της, ένα περιστατικό το οποίο οι γιατροί, αλλά και η ίδια, χαρακτηρίζουν ως «θαύμα».

Η 39χρονη Πρισίλα Τίμονς είχε εισαχθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Memorial Hospital West μετά από μαζική πνευμονική εμβολή που προκάλεσε τρεις καρδιακές ανακοπές και πολυοργανική ανεπάρκεια. Οι γιατροί είχαν ενημερώσει την οικογένειά της ότι οι πιθανότητες να επιβιώσει δεν ξεπερνούσαν το 10%.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της ΜΕΘ του Memorial Healthcare System, δρ. Ντάνιελ Μέιερ, στη συνέντευξη Τύπου στις 22 Οκτωβρίου, «η κατάστασή της επιδεινώθηκε και υπέστη καρδιακή ανακοπή. Χάρη στην αφοσίωση της ομάδας μας, που συνέχισε τις προσπάθειες ανάνηψης για 40 λεπτά, παρότι δεν υπήρχε καρδιακή λειτουργία, καταφέραμε τελικά να επαναφέρουμε την καρδιακή δραστηριότητα».

Η Τίμονς παρέμεινε 21 ημέρες στο νοσοκομείο, αντιμετωπίζοντας σοβαρές επιπλοκές στην κινητικότητα και τη λειτουργία των οργάνων της. Οι γιατροί αποφάσισαν να την θέσουν σε ιατρικά προκληθέν κώμα, χωρίς να μπορούν να προβλέψουν τι θα ακολουθούσε.

Τότε εμφανίστηκε ο Σκράντσι, ένας σκύλος θεραπείας που επισκέφθηκε το δωμάτιό της μαζί με τον εκπαιδευτή του. Οι νοσηλευτές τοποθέτησαν ένα μικρό έδεσμα δίπλα στο χέρι της ασθενούς. Καθώς ο σκύλος το αναζητούσε με τη μουσούδα του, ακούμπησε το χέρι της και το έσπρωξε απαλά.

«Άκουγα φωνές γύρω μου, αλλά δεν μπορούσα να κουνηθώ ή να ανοίξω τα μάτια μου», θυμάται η Τίμονς, η οποία δημοσίευσε βίντεο από τη συνέντευξη Τύπου στη σελίδα της στο Facebook. «Κάποια στιγμή ένιωσα να μου λένε ότι έχω έναν πολύ ξεχωριστό επισκέπτη. Έπειτα ένιωσα το πατουσάκι του και τότε κατάφερα να κινήσω τα δάχτυλά μου και να σηκώσω το χέρι μου».

Λάτρης των σκύλων από παιδί, η Τίμονς περιγράφει εκείνη τη στιγμή ως καθοριστική: «Αυτό μου έδωσε όλη τη δύναμη να προσπαθήσω να τον αγγίξω πίσω όσο περισσότερο μπορούσα». Όταν ανέκτησε πλήρως τις αισθήσεις της, μπόρεσε να δει ξανά την οικογένειά της και να γνωρίσει και τον δεύτερο σκύλο θεραπείας, τη Χάνι Κρισπ. «Ήταν και οι δύο υπέροχοι. Ευτυχώς υπάρχουν αυτά τα αγγελικά πλάσματα», είπε συγκινημένη.

Μετά την έξοδό της από το νοσοκομείο, η Τίμονς συνέχισε την πορεία ανάρρωσης και, όπως ανέφερε, επέστρεψε πρόσφατα προληπτικά στα επείγοντα. «Το μυαλό μου έπαιζε παιχνίδια. Προτίμησα να είμαι σίγουρη. Μου είπαν ότι οι πνεύμονές μου είναι απολύτως καθαροί, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από People