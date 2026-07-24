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Μία 41χρονη γυναίκα, η οποία εργαζόταν ως διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Αθήνα, έχασε τη ζωή της έπειτα από τραυματισμό με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη, κατά τη διάρκεια συμπλοκής που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Άνω Σύρο. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό, ενώ επικαλούνται ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η 41χρονη μετέβη σε κατοικία στην Άνω Σύρο, όπου για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σημειώθηκε έντονη συμπλοκή με το ζευγάρι που διέμενε στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η γυναίκα τραυματίστηκε στην πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο, φέρεται από τον άνδρα του ζευγαριού.

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Παρά τον σοβαρό τραυματισμό της, η 41χρονη κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο και να διανύσει μικρή απόσταση πεζή, προτού καταρρεύσει. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Σύρου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη συμπλοκή παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι υποστηρίζει ότι η 41χρονη εισήλθε στην κατοικία τους και τους επιτέθηκε κρατώντας μαχαίρι, γεγονός που, όπως ισχυρίζονται, τους οδήγησε να αντιδράσουν σε αυτοάμυνα.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί βρίσκονται υπό διερεύνηση, καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούν να εξακριβώσουν εάν πράγματι η 41χρονη έφερε μαχαίρι, αν το συγκεκριμένο αντικείμενο έχει εντοπιστεί, καθώς και αν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που να φωτίζουν τις συνθήκες του περιστατικού.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε περαιτέρω αξιολόγηση των καταθέσεων και των ευρημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και αν στοιχειοθετείται ο ισχυρισμός περί νόμιμης άμυνας.