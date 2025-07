Στο θρήνο έχει βυθιστεί η αθλητική κοινότητα της Νορβηγίας, μετά την είδηση του θανάτου του ολυμπιονίκη σκι κρος (ski cross), Audun Groenvold (Άουντουν Γκρένβολντ). Ο 49χρονος έχασε τη ζωή του, όταν χτυπήθηκε από κεραυνό, σύμφωνα με τη Νορβηγική Ομοσπονδία Σκι.

«Με μεγάλη μας θλίψη λάβαμε την είδηση του πρόωρου θανάτου του Audun Groenvold», δήλωσε χθες (16/7) η ομοσπονδία. «Ο πρώην εθνικός σκιέρ αλπικού σκι και αθλητής του σκι κρος χτυπήθηκε πρόσφατα από κεραυνό κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού».

via Associated Press

Η ομοσπονδία εξήγησε ότι ο Groenvold, ο οποίος είχε κερδίσει το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βανκούβερ το 2010: «μεταφέρθηκε γρήγορα στο νοσοκομείο και έλαβε θεραπεία για τα τραύματα που υπέστη από το χτύπημα του κεραυνού». Δυστυχώς όμως, άφησε τη τελευταία του πνοή το βράδυ της Τρίτης (15/7).

Ο Groenvold αποτέλεσε μέλος της ομάδας αλπικού σκι της Νορβηγίας, προτού ασχοληθεί με το freestyle και το σκι κρος. Ανέβηκε μια φορά στο βάθρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου ως αλπικός σκιέρ, τερματίζοντας 3ος στην κατάβαση της Σιέρα Νεβάδα στην Ισπανίας το 1999.

Olympic medalist Audun Groenvold dead at 49 after being struck by lightning https://t.co/mZhPiLrcNw pic.twitter.com/ySIezAbGZe