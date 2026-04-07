Ένας 11χρονος από το Κολοράντο των ΗΠΑ φέρεται να σκότωσε τον μικρότερο αδελφό του ενώ εκείνος κοιμόταν ήσυχα μετά το σχολείο, όπως αναφέρουν τα αμερικανικά δημοσιεύματα.

Σύμφωνα με την New York Post, ο 5χρονος Elias Reliford, εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι της οικογένειας στο προάστιο Centennial του Κολοράντο στις 10 Μαρτίου.

Advertisement

Advertisement

Ο 11χρονος αδελφός του έχει κατηγορηθεί για φόνο πρώτου βαθμού σχετικά με τη δολοφονία, που σημειώθηκε αφού τα δύο αδέλφια επέστρεψαν από το σχολείο, σύμφωνα με την οικογένεια.

Συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας αποκάλυψε ότι ο μεγαλύτερος αδελφός είχε αναλάβει δουλειές στο σπίτι, ενώ ο Elias κοιμόταν μετά το σχολείο, όταν συνέβη το φρικτό περιστατικό.

Elias Reliford, 5, was taking a nap in his home in Centennial, Colorado. His brother, 11, (right) killed him.



Οι αρχές δεν έχουν δώσει λεπτομέρειες για τον τρόπο θανάτου του Reliford, δεδομένου ότι τα παιδιά είναι ανήλικα. Η οικογένεια αρνήθηκε επίσης να σχολιάσει, προσπαθώντας να επεξεργαστεί αυτή την τραγική πράξη.

Το συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας χαρακτήρισε τη δολοφονία ως «την πιο φρικτή πράξη που μπορεί να διαπράξει ένας άνθρωπος σε βάρος ενός άλλου ανθρώπου, ειδικά ενός παιδιού».

«Ποτέ δεν θα φανταζόμασταν ότι ο μεγαλύτερος αδελφός θα βλάψει τον Elias», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι τα δύο αδέλφια ήταν αχώριστα, αφού συχνά έπαιζαν μαζί και έκαναν βόλτες στη γειτονιά.

Η οικογένεια του Reliford έχει πλέον εγκαταλείψει το σπίτι της στο Centennial μετά την τραγική απώλεια. «Θα ήθελα να τον θυμόμαστε να χαμογελά, να οδηγεί το πατίνι του», είπε το συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας. «Ήταν ένας χαρούμενος μαθητής νηπιαγωγείου. Ήταν ένα χαρούμενο παιδί», κατέληξε.

Πηγή: New York Post