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Στις 28 Οκτωβρίου 1886, ο πρόεδρος Γκρόβερ Κλίβελαντ εγκαινίασε στο λιμάνι της Νέας Υόρκης το Άγαλμα της Ελευθερίας. Το έργο του Γάλλου γλύπτη Φρεντερίκ Ογκίστ Μπαρτολντί υπήρξε δώρο φιλίας από τον γαλλικό στον αμερικανικό λαό. Η ιδέα συνδέθηκε με την εκατονταετηρίδα της αμερικανικής ανεξαρτησίας το 1876, όμως η ολοκλήρωση και τα αποκαλυπτήρια έγιναν δέκα χρόνια αργότερα.

Πώς κατασκευάστηκε και ταξίδεψε στην Αμερική

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Το άγαλμα κατασκευάστηκε στη Γαλλία, αποσυναρμολογήθηκε και μεταφέρθηκε με πλοίο στη Νέα Υόρκη. Ο Γκιστάβ Άιφελ συνέβαλε στον εσωτερικό μεταλλικό σκελετό. Το έργο ονομάζεται επισήμως «Η Ελευθερία φωτίζει τον κόσμο». Το βάθρο χρηματοδοτήθηκε στην Αμερική, με σημαντική κινητοποίηση δωρητών.

Διαστάσεις που εντυπωσιάζουν

Από το έδαφος έως την κορυφή της φλόγας, το ύψος είναι περίπου 93 μέτρα. Το ίδιο το άγαλμα έχει ύψος περίπου 46 μέτρα. Το εξωτερικό του είναι από λεπτά φύλλα χαλκού και η πράσινη πατίνα δημιουργήθηκε από την οξείδωση. Στο αριστερό χέρι κρατά πλάκα με την ημερομηνία 4 Ιουλίου 1776, ενώ οι σπασμένες αλυσίδες στα πόδια του παραπέμπουν στην απελευθέρωση από την καταπίεση.

Το νησί και η απόσταση από τη στεριά

Το Liberty Island βρίσκεται στον κόλπο της Νέας Υόρκης, περίπου 2,5 χιλιόμετρα σε ευθεία από το νότιο άκρο του Μανχάταν. Έχει έκταση περίπου 51 στρέμματα. Η πρόσβαση γίνεται μόνο με το επίσημο φέρι από το Battery Park στο Μανχάταν ή από το Liberty State Park στο Νιου Τζέρσεϊ. Δεν επιτρέπεται η αποβίβαση ιδιωτικών σκαφών.

Τι πληρώνει ο επισκέπτης το 2026

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Σύμφωνα με τον επίσημο μεταφορέα Statue City Cruises, το απλό εισιτήριο κοστίζει 26 δολάρια για ενήλικες, 23 δολάρια για άτομα 62 ετών και άνω και 17,30 δολάρια για παιδιά 4–12 ετών. Για παιδιά έως 3 ετών είναι δωρεάν. Η επίσκεψη στο βάθρο ή στο στέμμα απαιτεί περιορισμένη ειδική κράτηση: η αναρτημένη τιμή ενηλίκου είναι 26,30 δολάρια. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν. Περιλαμβάνεται η μεταφορά με επιστροφή, η πρόσβαση στα δύο νησιά και στα μουσεία τους. Η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων δεν χρεώνει χωριστή είσοδο στο μνημείο.

Η ανάβαση στο στέμμα και η κλειστή δάδα

Για να φτάσει κανείς στο στέμμα χρειάζεται να ανεβεί στενή σκάλα: 162 σκαλοπάτια από τα πόδια του αγάλματος ως το στέμμα και συνολικά 377 από τη βάση. Η δάδα δεν είναι επισκέψιμη από το 1916. Για μια ολοκληρωμένη επίσκεψη στα δύο νησιά χρειάζονται αρκετές ώρες, ιδιαίτερα σε ημέρες αιχμής.

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Πόσοι το επισκέπτονται κάθε χρόνο

Το 2025 καταγράφηκαν 3.538.231 επισκέψεις στο εθνικό μνημείο του Αγάλματος της Ελευθερίας, στο οποίο συνυπολογίζεται και το Ellis Island. Το 2024 ήταν 3.722.029. Το ρεκόρ της περιόδου 2000–2025 σημειώθηκε το 2000 με περίπου 5,51 εκατομμύρια επισκέψεις.

Το άγαλμα των μεταναστών

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Για γενιές μεταναστών που έφταναν με πλοίο στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, το άγαλμα ήταν η πρώτη εικόνα της Αμερικής. Το γειτονικό Ellis Island υπήρξε ο ιστορικός σταθμός υποδοχής και ελέγχου μεταναστών. Έτσι το μνημείο απέκτησε μια δεύτερη ταυτότητα: όχι μόνο ελευθερία και δημοκρατία, αλλά και ελπίδα για μια καινούργια ζωή.

Πηγές: National Park Service (nps.gov/stli), Statue City Cruises (statuecitycruises.com), NPS Visitor Use Statistics

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