Υπάρχουν μικρές καθημερινές μάχες που όλοι έχουμε δώσει, ακόμη κι αν δεν το παραδεχόμαστε. Μία από αυτές είναι η αιώνια σύγκρουση με τις σκληρές, θερμοκολλημένες πλαστικές συσκευασίες που μοιάζουν άτρωτες. Ειδικά όταν το αντικείμενο που προσπαθείς να βγάλεις από μέσα είναι… ψαλίδι, η ειρωνεία χτυπά κόκκινο.

Κι όμως, μια γυναίκα από την Αυστραλία φαίνεται πως έβαλε τέλος σε αυτό το μικρό μαρτύριο, αποκαλύπτοντας ένα κόλπο τόσο απλό που προκαλεί απορία για το πώς δεν το είχαμε σκεφτεί νωρίτερα.

Η Έιμι Φρίμαν, μητέρα τεσσάρων παιδιών, ανέβασε στο Instagram ένα σύντομο βίντεο στο οποίο δείχνει έναν διαφορετικό τρόπο να ανοίγει αυτού του τύπου τις συσκευασίες, χωρίς ψαλίδι, χωρίς μαχαίρι και –το κυριότερο– χωρίς κίνδυνο.

Όπως εξηγεί, μέχρι πρόσφατα έκανε κι εκείνη ό,τι κάνουν οι περισσότεροι: έκοβε προσεκτικά το πλαστικό περιμετρικά, προσπαθώντας να μη τραυματιστεί. Η λύση όμως είναι πολύ πιο απλή. Το μόνο που χρειάζεται είναι πίεση. Κρατώντας τη συσκευασία σφιχτά ανάμεσα στα χέρια της και πιέζοντάς τη στο σωστό σημείο, το πλαστικό λυγίζει και δημιουργείται ένα άνοιγμα. Από εκεί, η συσκευασία σκίζεται εύκολα και το αντικείμενο βγαίνει χωρίς κόπο.

Το βίντεο έγινε αμέσως viral, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν ενθουσιασμένοι. Πολλοί δήλωσαν ότι ένιωσαν πως «μόλις έμαθαν κάτι που έπρεπε να ξέρουν μια ζωή», ενώ άλλοι αστειεύτηκαν λέγοντας πως αυτό το κόλπο θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία. Μερικές φορές, τελικά, οι πιο έξυπνες λύσεις κρύβονται στα πιο απλά πράγματα.