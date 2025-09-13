Η χώρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, έστειλε δακρυσμένη το δικό της μήνυμα για τη δολοφονία του συζύγου της, διαβεβαιώνοντας πως «η φωνή του συζύγου μου θα παραμείνει».

Σε ένα livestream, στεκόμενη δίπλα στην άδεια καρέκλα που ο Τσάρλι Κερκ χρησιμοποιούσε κατά τα podcasts ανέφερε εδάφια από τη Βίβλο και μίλησε για την αγάπη του για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Βανς, τις ΗΠΑ και τα παιδιά τους. Η μετάδοση έγινε από τα κεντρικά της οργάνωσης του Κερκ, Turning Point USA, στην Αριζόνα.

Αρχίζοντας την ομιλία της με μια προσευχή, ευχαρίστησε τους νοσηλευτές που προσπάθησαν να τον σώσουν, το προσωπικό του συζύγου της και τον Λευκό Οίκο. «Κύριε πρόεδρε, ο σύζυγός μου σας αγαπούσε. Και ήξερε ότι τον αγαπούσατε και εσείς…μα πάνω από όλα ο Τσάρλι αγαπούσε τα παιδιά του. Και αγαπούσε εμένα. Με όλη του την καρδιά. Και διασφάλιζε πως το γνώριζα κάθε μέρα».

Απευθυνόμενη σε αυτούς που «πράττουν το κακό», είπε πως «δεν έχετε ιδέα πως η φωτιά που ανάψατε στη σύζυγό του, οι κραυγές της συζύγου του θα ηχήσουν ανά τον κόσμο σαν πολεμική κραυγή…θα έπρεπε όλοι να το ξέρετε αυτό: Αν νομίζατε πως η αποστολή του συζύγου μου ήταν δυνατή πριν, δεν έχετε ιδέα, δεν έχετε ιδέα τι απελευθερώσατε σε αυτή τη χώρα και στον κόσμο».

Η περιοδεία του συζύγου της σε πανεπιστήμια θα συνεχιστεί κατά το φθινόπωρο και τα επόμενα χρόνια, είπε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες- όπως και το podcast του. Επίσης, είπε για τον ενός έτους γιο τους και την τρίχρονη κόρη τους ότι δεν ήξερε πώς να τους εξηγήσει τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα τους. «Ο μπαμπάς σας αγαπάει πολύ. Μην ανησυχείτε, είναι σε επαγγελματικό ταξίδι με τον Ιησού» είπε στη σύζυγό του.

Η 36χρονη Έρικα Κερκ και τα παιδιά τους φέρονται να ήταν στο κοινό όταν δολοφονήθηκε ο Τσάρλι Κερκ. Η ίδια, επιχειρηματίας και πρώην Miss Arizona USA, τον είχε γνωρίσει το 2018, αρραβωνιάστηκαν το 2020 και παντρεύτηκαν λίγο μετά.

Η ίδια ανέβασε φωτογραφία με την ίδια στο φέρετρο του συζύγου της.

Ο Τραμπ θα παραστεί στην κηδεία του Κερκ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως θα παραστεί στην κηδεία του 31χρονου Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε χθες κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε πανεπιστημιακό χώρο στη Γιούτα.



Ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι θα παρευρεθεί στην κηδεία του Κερκ: «Νομίζω (η κηδεία) θα γίνει στην Αριζόνα. Μου ζήτησαν να πάω και το θεωρώ υποχρέωσή μου. Όποτε και να γίνει θα πάω».