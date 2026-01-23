Ουκρανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές συναντήθηκαν την Παρασκευή στο Άμπου Ντάμπι για να συζητήσουν το κρίσιμο εδαφικό ζήτημα, χωρίς να διαφαίνονται ενδείξεις κάποιου συμβιβασμού, ενώ ρωσικά πλήγματα βύθιζαν την Ουκρανία στη χειρότερη ενεργειακή της κρίση κατά τη διάρκεια του τετραετούς πολέμου.

Το Κίεβο δέχεται ισχυρή πίεση από τις ΗΠΑ για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, με τη Μόσχα να απαιτεί να της παραχωρηθεί ολόκληρο το Ντονμπάς πριν σταματήσουν οι συγκρούσεις. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι είπε ότι το εδαφικό θα είναι το κύριο ζήτημα στις συνομιλίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που ήταν να ολοκληρωθούν το Σάββατο.

«Το πιο σημαντικό πράγμα είναι πως η Ρωσία θα έπρεπε να είναι έτοιμη να τελειώσει τον πόλεμο τον οποίο άρχισε η ίδια» δήλωσε μέσω Telegram ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι ήταν σε τακτική επαφή με την ουκρανική αντιπροσωπεία, μα ήταν ακόμα πολύ νωρίς για συμπεράσματα από τις συνομιλίες της Παρασκευής. «Θα δούμε πώς θα πάει αύριο η συζήτηση και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα».

Οι διαπραγματεύσεις έρχονται μία ημέρα μετά τις συνομιλίες Ζελένσκι- Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, που δεν απέδωσαν άμεσα αποτελέσματα.

Στο μεταξύ, οι συνομιλίες πραγματοποιούνταν με φόντο εντεινόμενα ρωσικά πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, με αποτέλεσμα διακοπές ρεύματος και θέρμανσης σε μεγάλες πόλεις όπως το Κίεβο, καθώς οι θερμοκρασίες κινούνταν πολύ χαμηλά. Ο επικεφαλής της κορυφαίας ιδιωτικής εταιρείας ηλεκτροπαραγωγής, Μαξίμ Τιμτσένκο, είπε στο Reuters την Παρασκευή ότι η κατάσταση εξελισσόταν σε «ανθρωπιστική καταστροφή» και ότι η Ουκρανία χρειαζόταν μια κατάπαυση πυρός που θα τερμάτιζε τις επιθέσεις στην ενέργεια. Ο υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας είπε την Πέμπτη πως το δίκτυο ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας είχε περάσει τη δυσκολότερη μέρα του μετά το μεγάλο μπλακάουτ του Νοεμβρίου του 2022, που η Ρωσία άρχισε να βομβαρδίζει υποδομές.

Η απαίτηση του Ρώσου προέδρου Πούτιν να παραδώσει η Ουκρανία το 20% που διατηρεί ακόμα στο Ντονέτσκ – περίπου 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα- αποτελεί σημαντικό εμπόδιο σε μια συμφωνία. Ο Ζελένσκι αρνείται να παραδώσει εδάφη που η Ρωσία δεν έχει καταφέρει να καταλάβει στρατιωτικά μέσα σε τέσσερα χρόνια πολέμου, και οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν διάθεση για παράδοση εδαφών.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, είπε την Παρασκευή ότι η επιμονή της Ρωσίας για όλο το Ντονμπάς ήταν «ένας πολύ σημαντικός όρος».

Πηγή κοντά στο Κρεμλίνο είπε στο Reuters ότι η Μόσχα εξετάζει μια «φόρμουλα Άνκορεϊτζ», που, σύμφωνα με τη Ρωσία, είχε συμφωνηθεί μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο και περιελάμβανε παράδοση όλου του Ντονμπάς και «πάγωμα» του μετώπου σε άλλα σημεία της ανατολικής και νότιας Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι είπε την Πέμπτη στο Νταβός πως οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι θα ήταν οι πρώτες τριμερείς που θα περιελάμβαναν απεσταλμένους από τη Ρωσία και την Ουκρανία και Αμερικανούς διαμεσολαβητές από τότε που άρχισε ο πόλεμος. Πέρυσι αντιπροσωπείες από τη Ρωσία και την Ουκρανία είχαν τις πρώτες συνομιλίες πρόσωπο με πρόσωπο από το 2022. Επίσης κορυφαίος Ουκρανός αξιωματούχος των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών είχε επίσης συνομιλίες με αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ρωσίας στο Άμπου Ντάμπι τον Νοέμβριο.

Η Ουκρανία επιζητεί ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας από τους δυτικούς της συμμάχους σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας για να αποτραπεί μια νέα ρωσική εισβολή. Ο Ζελένσκι είπε την Παρασκευή πως μια συμφωνία για τις αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας ήταν έτοιμη και περίμενε να πει ο Τραμπ συγκεκριμένη ημερομηνία και μέρος για να την υπογράψει.

Η Ρωσία έχει παρουσιάσει την ιδέα της χρήσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ύψους περίπου 5 δισ. δολαρίων που έχουν «παγώσει» στις ΗΠΑ για τη χρηματοδότηση της ανάκαμψης των ουκρανικών εδαφών που κατέχει η ίδια. Η Ουκρανία, με τη στήριξη των Ευρωπαίων συμμάχων της, απαιτεί η Ρωσία να καταβάλει αποζημιώσεις. Ο Ζελένσκι, ερωτηθείς για τη ρωσική πρόταση, τη χαρακτήρισε ως ανοησία.

Με πληροφορίες από Reuters

