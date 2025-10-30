Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Τουρκία ένα περιστατικό που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και δείχνει έναν άγνωστο άνδρα να κυνηγάει ένα παιδί σε δρόμο στα Άδανα.

Σύμφωνα με τη Milliyet, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Σεϊχάν. Ένας άγνωστος άνδρας, για άγνωστο λόγο, άρχισε να κυνηγάει ένα αγόρι περίπου 7 ετών με το οποίο είχε διαπληκτιστεί.

💥 Adana’da kimliği belirsiz kişi, kovaladığı çocuğu evin merdivenlerinde yakalayıp, ayak bileğinden tutarak yere fırlattı.



🎥 Tepki çeken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. pic.twitter.com/AnhJJsnTvO — milliyet.com.tr (@milliyet) October 30, 2025

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το παιδί ανέβηκε τις σκάλες στην είσοδο ενός σπιτιού και χτύπησε το κουδούνι της πόρτας. Ο άνδρας που το κυνηγούσε έπιασε το παιδί από τον αστράγαλο, το χτύπησε στο κεφάλι και το πέταξε στο έδαφος από ύψος 1,5 μέτρου.

Το παιδί έμεινε ακίνητο στο έδαφος και άρχισε να κλαίει, ενώ ο ύποπτος έφυγε από τον τόπο του συμβάντος.

Μετά από καταγγελία της οικογένειας του παιδιού, η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για τη σύλληψη του υπόπτου, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανήλικος είναι καλά στην υγεία του.