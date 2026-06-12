Συναγερμός προκλήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο αεροδρόμιο της Αττάλειας στην Τουρκία, όταν αεροσκάφος της Turkish Airlines συγκρούστηκε με εγκατάσταση ραντάρ κατά την προσγείωση.
Συγκεκριμένα, οι επιβάτες της πτήσης TK2430, που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κωνσταντινούπολη προς την Αττάλεια, βίωσαν στιγμές έντονης ανησυχίας περίπου στις 20:00 τοπική ώρα στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αττάλειας. Το Boeing 777-300ER φέρεται να προσέκρουσε σε ιστό κεραίας ραντάρ, ο οποίος διαπέρασε μέρος του αεροσκάφους, προκαλώντας ζημιές και αναστάτωση στο εσωτερικό.
Από τη σύγκρουση υπέστη ζημιά το δεξί φτερό, ενώ αποκολλήθηκε και ντουλαπάκι αποσκευών μέσα στην καμπίνα. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκαν οι μάσκες οξυγόνου, αυξάνοντας την ανησυχία των επιβατών. Οι 267 επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια χάρη στην άμεση κινητοποίηση του πληρώματος και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης του αεροδρομίου, ενώ αναφέρθηκε ένας ελαφρύς τραυματισμός.