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Συναγερμός προκλήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο αεροδρόμιο της Αττάλειας στην Τουρκία, όταν αεροσκάφος της Turkish Airlines συγκρούστηκε με εγκατάσταση ραντάρ κατά την προσγείωση.

A Turkish Airlines plane struck a radar structure at Antalya Airport



The aircraft hit a ground radar mast with its right wing while taxiing to parking.



There were 267 passengers on board. Everyone was evacuated, and one person sustained minor injuries. pic.twitter.com/7ixETPiaqX Advertisement Advertisement June 12, 2026

Συγκεκριμένα, οι επιβάτες της πτήσης TK2430, που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κωνσταντινούπολη προς την Αττάλεια, βίωσαν στιγμές έντονης ανησυχίας περίπου στις 20:00 τοπική ώρα στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αττάλειας. Το Boeing 777-300ER φέρεται να προσέκρουσε σε ιστό κεραίας ραντάρ, ο οποίος διαπέρασε μέρος του αεροσκάφους, προκαλώντας ζημιές και αναστάτωση στο εσωτερικό.

Turkish Airlines 777-3Q8 (TC-LKD) after it clipped a ground radar antenna pole with its right wing while taxiing at Antalya today. Flight TK2430 from IST landed normally, but during the turn to parking…. wing meets pole. You can see the overhead bins messed up and oxygen masks… pic.twitter.com/gnPx1DVf6u June 12, 2026

Από τη σύγκρουση υπέστη ζημιά το δεξί φτερό, ενώ αποκολλήθηκε και ντουλαπάκι αποσκευών μέσα στην καμπίνα. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκαν οι μάσκες οξυγόνου, αυξάνοντας την ανησυχία των επιβατών. Οι 267 επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια χάρη στην άμεση κινητοποίηση του πληρώματος και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης του αεροδρομίου, ενώ αναφέρθηκε ένας ελαφρύς τραυματισμός.