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Τραγική κατάληξη είχε ένας καβγάς στην Τουρκία ανάμεσα στον διαχειριστή ενός κτηρίου στο Μαλτεπέ και το ζευγάρι των ιδιοκτητών του, οι οποίοι για πολλά χρόνια ζούσαν στη Γερμανία.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η ένταση φέρεται να ξεκίνησε όταν το ζευγάρι, που ήταν και οι ιδιοκτήτες του κτηρίου, άρχισαν τις διαδικασίες για την έξωση των ενοίκων.

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Μεταξύ των ενοίκων βρισκόταν και ο Μεχμέτ Τακσάγια, ο οποίος, σύμφωνα με τη Sabah, είχε αναλάβει για περίπου 20 χρόνια καθήκοντα διαχειριστή του κτηρίου, έχοντας παράλληλα την ευθύνη για την είσπραξη των ενοικίων.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, το ζευγάρι που είχε στην ιδιοκτησία του το επταώροφο κτήριο έφτασε στην περιοχή. Όπως ανέφεραν γείτονες, ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός με τον Τακσάγια. Η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει από τον έλεγχο, καθώς ο διαχειριστής φέρεται να έβγαλε όπλο και να άνοιξε πυρ.

Από τους πυροβολισμούς έχασαν τη ζωή τους ο 61χρονος Οσμάν Ακιόλ και η σύζυγός του, Νουρσέν. Στο περιστατικό τραυματίστηκε επίσης ο δικηγόρος του ζευγαριού, ο οποίος βρισκόταν μαζί τους. Ο δικηγόρος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Μετά το αιματηρό περιστατικό, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις. Ο Τακσάγια, ωστόσο, φέρεται να κλείστηκε μέσα στο κτήριο και να άνοιξε πυρ και εναντίον των αστυνομικών που είχαν φτάσει στην περιοχή.

Maltepe’de kiracı, tartıştığı ev sahibi çifte silahla ateş açtı. Saldırıda ev sahibi çift hayatını kaybederken olay yerinde bulunan avukat ağır yaralandı. Şüpheli, özel harekât polislerinin müdahalesiyle yakalandı.



Olay anı, emniyet güçleri tarafından drone ile havadan anbean… pic.twitter.com/ToLMKkzl9c — Asayiş Berkemal (@asayisberkemal0) September 10, 2026

Η επιχείρηση για τη σύλληψή του διήρκεσε αρκετές ώρες. Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν. Ο διαχειριστής του κτηρίου βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες για τις πράξεις του, ενώ η υπόθεση συνεχίζει να διερευνάται από τις τουρκικές Αρχές.