Μια Ελληνίδα έπεσε θύμα ερωτικής απάτης στην Κωνσταντινούπολη, χάνοντας το ποσό των 60.000 ευρώ, με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ως δράστη έναν άνδρα που παρουσιαζόταν ως «Μουράτ από τον Λίβανο».

Η υπόθεση της Ελένης Μ. ξεκίνησε όταν ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη για να συναντήσει τον άνδρα με τον οποίο διατηρούσε ερωτική σχέση. Όπως κατέθεσε στην καταγγελία της, είχαν σχέση για αρκετούς μήνες και, όταν εκείνη θέλησε να μετατρέψει μέρος των χρημάτων της σε δολάρια, ο ίδιος προσφέρθηκε να τη βοηθήσει.

📌 Kendisini 'Lübnanlı Murat' olarak tanıttı; turist kadını dolandıran şüphelinin 'Hataylı İsmail' olduğu anlaşıldı



📎 https://t.co/96HX1wMhJC pic.twitter.com/LrceKZQTnx — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) December 21, 2025

Του παρέδωσε 60.000 ευρώ, τα οποία της επέστρεψε σε δολάρια, όμως αργότερα διαπιστώθηκε σε ανταλλακτήριο ότι τα χαρτονομίσματα ήταν πλαστά.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν το ζευγάρι να εισέρχεται σε ανταλλακτήριο, ενώ μετά την καταγγελία της γυναίκας οι τουρκικές Αρχές ξεκίνησαν έρευνα, εντοπίζοντας και συλλαμβάνοντας τον φερόμενο ως «Μουράτ από τον Λίβανο».

İstanbul’da çevresine kendisini “Lübnanlı Murat” olarak tanıtan şahsın, birliktelik yaşadığı Yunan uyruklu kadını 70 bin Euro dolandırdığı ortaya çıktı.



Şüphelinin gerçekte Hataylı İsmail olduğu belirlenirken, kadından aldığı paraya karşılık sahte dolar verdiği öğrenildi.



Olay… pic.twitter.com/0pRvT2JtvF — ENSONHABER (@ensonhaber) December 22, 2025

Κατά την προανάκριση αποκαλύφθηκε ότι ο άνδρας δεν είχε καμία σχέση με τον Λίβανο, καθώς το πραγματικό του όνομα ήταν Ισμαήλ και καταγόταν από το Χατάι. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι εις βάρος του εκκρεμούσαν τουλάχιστον πέντε ακόμη δικογραφίες για διάφορα αδικήματα.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι αγνοούσε πως τα χρήματα ήταν πλαστά, ωστόσο οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προφυλάκισή του.