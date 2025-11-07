Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε την Παρασκευή (7/11) ένταλμα σύλληψης για 37 άτομα, μεταξύ τους και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για κατηγορίες που σχετίζονται με τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Το ένταλμα αφορά συνολικά 37 άτομα, ανάμεσά τους ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ και ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων.

Για το ζήτημα είχε προσφύγει στις Αρχές ο Δικηγορικός Σύλλογος της Κωνσταντινούπολης που στην προσφυγή του επισημαίνει ότι, παρά την υπογραφή συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ συνέχισε να διαπράττει γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου κατά αθώων παιδιών, γυναικών, ζώων αλλά και του περιβάλλοντος στη Γάζα.

«Το Ισραήλ, μέχρι σήμερα, έχει διαπράξει με συστηματικό τρόπο γενοκτονία στη Γάζα, διαπράττοντας εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ως αποτέλεσμα αυτών των εγκλημάτων, χιλιάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ χιλιάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί και οι οικίες και οι εγκαταστάσεις τους έχουν καταστεί μη κατοικήσιμες», αναφέρεται μεταξύ άλλων στο σχετικό έγγραφο.

NEW: The Istanbul Chief Public Prosecutor’s Office has issued an arrest warrant for Netanyahu on charges of “genocide.” pic.twitter.com/GjoRz809I3 — Clash Report (@clashreport) November 7, 2025

Η έρευνα επικεντρώνεται σε αυτό που οι τουρκικές αρχές περιγράφουν ως συστηματική βία κατά των αμάχων στη Γάζα. Η εισαγγελία επικαλέστηκε συγκεκριμένα περιστατικά που χρονολογούνται από τον Οκτώβριο του 2023, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων στο Νοσοκομείο Βαπτιστών Αλ-Αχλί στις 17 Οκτωβρίου 2023 και των ζημιών στο Νοσοκομείο Βαπτιστών Έμπλι στις 21 Οκτωβρίου 2023, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα πολυάριθμα θύματα μεταξύ των αμάχων.

Οι Τούρκοι εισαγγελείς αναφέρθηκαν επίσης στη δολοφονία εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις από την Κεντρική Κουζίνα του Κόσμου την 1η Απριλίου 2024, όταν αρκετοί υπάλληλοι χτυπήθηκαν κατά τη διάρκεια ανθρωπιστικών επιχειρήσεων.

Οι κατηγορίες προέρχονται από ισχυρισμούς ότι οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν συστηματικά στοχεύσει αμάχους και υποδομές στη Γάζα, εμποδίζοντας την ανθρωπιστική βοήθεια και την πρόσβαση σε ιατρική βοήθεια.