Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε σχολείο στην Τουρκία, όταν μαθητής άνοιξε πυρ εναντίον του διευθυντή κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, τραυματίζοντάς τον σοβαρά, ενώ το περιστατικό προκάλεσε πανικό σε μαθητές και εκπαιδευτικούς και καταγράφηκε σε βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ, το περιστατικό εκτυλίχθηκε μετά από παρατήρηση που είχε κάνει ο διευθυντής στον ανήλικο μαθητή την προηγούμενη εβδομάδα, όταν εκείνος προσήλθε στο σχολείο με ηλεκτρικό ποδήλατο.

Το θύμα τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Μερσίνης. Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη, ενώ υπό κράτηση βρίσκεται και ο πατέρας του.

Δείτε το βίντεο:

⚡️🇹🇷 A 12-year-old student opened fire on a school principal in Turkey



In the city of Mersin, a middle school student shot a 39-year-old man with a rifle прямо in the schoolyard. The victim sustained severe injuries and is in critical condition.



The teenager has been detained —… pic.twitter.com/3ImHRMu5GN — NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2025