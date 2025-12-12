Σοκ έχει προκαλέσει στην Τουρκία η σύλληψη του διευθυντή ειδήσεων του μεγάλου τηλεοπτικού δικτύου Haberturk.

Oπως μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης, o Μεχμέτ Ακίφ Ερσόι αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για χρήση και διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και για εκμετάλλευση γυναικών από τον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, φέρεται να παρείχε ναρκωτικές ουσίες σε παρουσιάστριες και άλλες επαγγελματίες του τηλεοπτικού τομέα, υποσχόμενος ευκαιρίες καριέρας με αντάλλαγμα σεξουαλικές πράξεις. Οι εισαγγελείς κάνουν λόγο για οργανωμένο κύκλωμα εκμετάλλευσης με πλοκάμια μέσα στα media.

Advertisement

Advertisement

Το σχετικό εισαγγελικό έγγραφο αναφέρει ότι ο Ερσόι και συνεργοί του φέρονται να διέθεταν χώρους για χρήση ναρκωτικών, να προμήθευαν γυναίκες με ουσίες και να διοργάνωναν ομαδικές σεξουαλικές συνευρέσεις, επιδιώκοντας – κατά τις Αρχές – επαγγελματικά και οικονομικά οφέλη.

Ο Ερσόι από την πλευρά του αρνείται τα πάντα, ισχυριζόμενος ότι δεν έχει κάνει ποτέ χρήση ναρκωτικών και πως οι προσωπικές του σχέσεις ήταν «απλές ρομαντικές υποθέσεις». Υποστηρίζει επίσης ότι είναι θύμα στοχευμένης δυσφημιστικής εκστρατείας.

Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι συνολικά οκτώ άτομα έχουν τεθεί υπό κράτηση ως ύποπτοι για αγορά, κατοχή ή χρήση ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών, καθώς και για παροχή χώρου ή ευκαιρίας σε τρίτους για τη χρήση τους.

Την υπόθεση έχει πυροδοτήσει και η δημόσια καταγγελία της πρώην παρουσιάστριας Nur Köşker, η οποία κατηγορεί τον Ερσόι για παρενόχληση και κατάχρηση εξουσίας, περιγράφοντας πιέσεις, απειλές και περιστατικά που – όπως λέει – την ανάγκασαν να παραιτηθεί και να εγκαταλείψει την Τουρκία.

Σημειώνεται ότι οι ιδιοκτήτες του τηλεοπτικού ομίλου είχαν συλληφθεί τον προηγούμενο μήνα για οικονομικές ατασθαλίες, γεγονός που εντείνει το ήδη τεταμένο κλίμα γύρω από τον όμιλο.

Ποιος είναι ο άλλοτε «χρυσός» διευθυντής ειδήσεων του Haberturk

Ο Ερσόι, γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη το 1985, είναι δημοσιογράφος, παρουσιαστής και παραγωγός. Εντάχθηκε στο Habertürk το 2017 και καθιερώθηκε μέσα από εκπομπές όπως το Manşet και Nedir Ne Değildir, ενώ κάλυψε πολεμικές συγκρούσεις σε Αφγανιστάν, Λιβύη, Παλαιστίνη και στα τουρκικά σύνορα.

Είχε παντρευτεί το 2022 την παρουσιάστρια Πινάρ Ερμπάς, ωστόσο το ζευγάρι χώρισε οκτώ μήνες αργότερα. Είναι επίσης συγγραφέας του βιβλίου «Το Τούνελ – Ζώντας στη Γάζα».